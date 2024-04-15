“سوسو وقعت يا حرااام” كراميش عادت أقوى! ترددات جديدة على النايل سات والعرب سات 2024

لا يخلو منزل في الوطن العربي وكثير من البلدان لا يوجد به قنوات مخصصة للأطفال وعلى رأسها قناة كراميش الفضائية، ولكن في الفترة الأخيرة حدث الكثير من التغيرات في كافة القنوات الفضائية بسبب تغيير في الاقمار الصناعية، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

وسوف نوضح لكم الآن التردد الجديد لقناة كراميش وأيضا خطوات ضبط التردد.

تردد قناة كراميش على النايل سات

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط قناة كراميش ٢٠٢٤