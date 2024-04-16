هل سينخفض الحديد | أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الانخفاض الكبير في الأسعار

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، ولكن في الفترة الحالية ومنذ بضعة أيام وبدأ الانخفاض في أسعار مواد البناء وخاصتا الحديد الذي تراجع نحو من 6000 جنيها، ليسجل الأسعار التي نذكر تفاصيلها في الأسطر التالية، ونحن إلى ذلك سنبين أسعار الأسمنت في جميع الشركات المصرية.

أسعار الحديد اليوم

شهد اليوم انخفاضًا كبيرًا ومتتاليا في أسعار الحديد حيث تراجع أسعار الحديد نوح من 6300 جنيها للطن، وسجلت اليوم أسعار الحديد في الشركات المصرية الأسعار التالية:

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم: 40 ألفا و700 جنيه للطن، حيث بلغ تراجع حديد بشاي نحو من 6300 جنيه للطن.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 45353.66 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز اليوم: 46716.28 جنيه.

كما سجل سعر حديد الجارحي اليوم: 46 ألفا و300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العلا اليوم: 36 ألفا و800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الكومي اليوم: 37 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفا و500 جنيه للطن.

أسعار والأسمنت اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 استقرار في أسعار الأسمنت حيث بلغت اليوم أسعار الأسمن في جميع الشركات المصرية ولجميع الأنواع الأسعار التالية: