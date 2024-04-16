“الذهب ينخفض من جديد” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 “بيع شراء”بالمصنعية بعد الانخفاض

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تعاود الانخفاض نتيجة لانخفاض المعدن الأصفر عالميا، حيث سجل اليوم تراجع في أسعار الذهب وعيار 21 الأكثر استخدامًا، هل يتمر سعر الذهب أم يعاود الارتفاع مرة ثانية، من خلال تقريرنا نبين أسعار الذهب اليوم بالمصنعية محليًا، وسعر الذهب عالميا، كما نذكر أسباب عدم استقرار سعر الذهب وتوقعات أسعار الذهب الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 تغيرات في أسعار الذهب عالميا تم على اسرها تغير في سعر الذهب محليًا، حيث عاود الانخفاض بعدما ارتفع في الفترة الماضية، ليسجل اليوم أسعار جديدة في جميع أنواع الذهب، وإليك سعر الذهب اليوم.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24: 3702 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21: 3240 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18: 2777 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 25920 جنيها.

يعد هذا السعر دون مصنعية، حيث يتم زيادة مصنعية على الذهب في حدود من 150 جنيها إلى 200 جنيها لكل جرام، وقد تختلف هذه المصنعية من تاجر لأخر اختلافًا طفيفًا.

أسعار الذهب عالميا اليوم

انخفض السعر الفوري لأوقية الذهب ليسجل 2,330 دولارًا أمريكي، حيث يعود هذا الانخفاض في الأسعار إلى مزيج من العوامل، والتي منها ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، ونتيجة للتغيرات التي تطرأ على الحالة الاقتصادية العالمية، والتغيرات المستمرة للعملات مقابل الدولار، وغير ذلك من الأسباب التي تعود بعد استقرار سعر الذهب عالميا.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

تعتمد أسعار الذهب محليًا على مجموعة من العوامل والتي منها التالي:

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يؤثر على أسعار الذهب في مصر، فكلما انخفض الجنيه، ارتفع سعر الذهب المقوم بالجنيه.

الطلب المحلي على الذهب يلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار، فعندما يرتفع الطلب على الذهب من قبل المستهلكين والمستثمرين المصريين، يمكن أن ترتفع الأسعار.

كما تؤثر السياسات النقدية والمالية للحكومة المصرية على أسعار الذهب، فعلى سبيل المثال، إذا قامت الحكومة المصرية بزيادة ضرائب الذهب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

بشكل عام، يصعب التنبؤ باتجاه أسعار الذهب في مصر على المدى القصير، وهذا جعل الجميع في حرص وحذر من الشراء أو الادخار دون هدف أو جدوى.