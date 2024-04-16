رابط inscription.aadl.dz التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 … اعرف خطوات التقديم

أطلقت وزارة السكن والعمران في الجزائر مشروعا لتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأعلنت عن بدء عملية التسجيل الإلكتروني للمواطنين المهتمين في الحصول على سكنات عدل 3 يتيح هذا البرنامج الفرصة لجميع الأشخاص الذين يستوفون الشروط المعمول بها التسجيل للحصول على وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة من خلال هذا المقال سنقدم لكم معلومات مهمة حول مبادرة سكنات عدل 3 وكيفية التسجيل فيها يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص سكن مناسبة وبأسعار ميسرة للمواطنين، مما يسهم في تحسين ظروف السكن وتوفير بيئة معيشية مناسبة.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الكثير من المواطنين في الجزائر بالحصول على معلومات حول كيفية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، أعلنت وزارة السكن والعمران عن إجراءات التسجيل التي يجب اتباعها عبر الإنترنت يتطلب عملية التسجيل عدة خطوات تالية:

الدخول إلى موقع سكنات عدل 3 عبر الإنترنت.

إدخال الرقم الوطني للتعريف ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقدم.

ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة مثل البيانات الشخصية.

رفع الوثائق اللازمة كما هو مطلوب من قبل الوزارة.

دفع الرسوم المطلوبة للتسجيل، حسب التعليمات المحددة.

النقر على زر التسجيل لإتمام العملية.

تلك الخطوات الإلكترونية تهدف إلى تيسير عملية التسجيل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3 وتسهم في تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج وهو توفير سكن بأسعار معقولة للمواطنين في الجزائر.

شروط تسجيل عدل 3

نقدم لكم هنا شروط التسجيل في برنامج عدل 3 الخاص بالسكن في الجزائر، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية الجزائرية.

يتعين أن يكون المتقدم مقيما في إحدى ولايات الجزائر بصفة دائمة وليس خارج البلاد.

يتوجب على المتقدم أن يكون محدود الدخل حيث يتعين أن يكون راتبه الشهري داخل النطاق المحدد.

يجب على المتقدم أن يجهز مبلغًا معينًا لدفعه كدفعة أولى، ومن ثم يُسمح له بتقسيط باقي المبلغ.

ينبغي على المتقدم الالتزام بسداد كافة الأقساط في الوقت المحدد لها حتى استكمال سداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين في الجزائر وتضمن استفادة الأشخاص ذوي الدخل المحدود من فرصة الحصول على سكن لائق يلبي احتياجاتهم السكنية.