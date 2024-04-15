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شاهد قناة سبيس تون على ترددها الجديد 2024 وسلي طفلك مع اجمل برامج هادفة ونمي من قدراته
شاهد قناة سبيس تون على ترددها الجديد 2024 وسلي طفلك مع اجمل برامج هادفة ونمي من قدراته
تردد قناة سبيس تون الجديد للأطفال 2024 الذي يبحث عنه الكثيرون من المربين الذين يريدون أن يشاهدوا أبناءهم أشياء نافعة في أوقات فراغهم، حيث تقدم قناة سبيس تون العديد من البرامج المسلية والتعليمية النافعة التي تقدم من خلالها محتوي شيق ومفيد، ومن خلال الأسطر التالية نين أهم برامج القناة وترددها على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة سبيس تون الجديد للأطفال 2024
يمكنك متابعة قناة سبيس تون على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:
تردد قناة سبيس تون على النايل سات:
- التردد: 11785.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد القناة على العرب سات:
- التردد: 12341.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
أهم برامج قناة سبيس تون للأطفال 2024
تقدم قناة سبيس تون باقة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، وهي إلى ذلك تمتاز بمحتواها الهدف، حيث تشتمل برامج القناة على التالي:
- أبطال الديجيتال: مغامرات أطفال في عالم رقمي.
- تاز المشاكس: مغامرات تاز الشيطان اللوني.
- تاما والأصدقاء: مغامرات تاما و أصدقائه.
- تايني تون: مغامرات شخصيات لوني تونز الكلاسيكية.
- تل الأحلام: مغامرات أطفال في عالم الأحلام.
- تليتبيز: مغامرات أربعة أطفال ملونين.
- التنانين المرحة: مغامرات تنانين مرحة.
- توب بليت: منافسات طبخ بين أطفال.
- مغامرات توم سوير: مغامرات توم سوير وأصدقائه.
- مغامرات في باص المدرسة العجيب: مغامرات تعليمية في باص عجيب.
- كان ياما كان: حكايات شعبية من مختلف أنحاء العالم.
- شارع العلوم: تجارب علمية ممتعة.
- سلامتك: نصائح حول السلامة.وغير ذلك العديد من البرامج التي تقدمها القناة كل ما عليك هو ضبط تردد قناة سبيس تون على جهاز الاستقبال والاستمتاع بمتابعة القناة.