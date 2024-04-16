اضافة مزايا الواتس الذهبي 2024 غير موجودة في اي واتساب تاني ولكن!!.. اكتشف بنفسك قبل الكل

الواتس الذهبي يمتلك شعبية كبيرة بحيث يبحث عنه الكثير من المستخدمين لأنه يحمل مجموعة كبيرة من المميزات التي تزيد من نسبة تحميل التطبيق بشكل كبير بحيث أن التطبيق مصمم بالتحديثات الجديدة منها إضافة المزيد من الرموز التعبيرية مع إمكانية التحكم في فصل النت عن الواتس اب، كما يتم تحميله من خلال رابط بسهولة عبر الهاتف.

الواتس الذهبي

الواتس الذهبي من التطبيقات التي تحوز بنسبة تحميل كبيرة لوجود الكثير من المميزات في التطبيق التي تم إضافتها للتطبيق وغير موجودة في تطبيق الواتس اب الاساسي لذلك يزداد نسبة تحميله للتمتع بالمميزات الموجودة في التطبيق، ومن مميزاته ما يلي:

إمكانية إغلاق النت عن التطبيق في أي وقت بدون فصل النت بشكل كامل عن الهاتف.

يحتوي على الكثير من الثيمات والرموز التعبيرية.

إخفاء الحالة عن بعض الأصدقاء، مع التحكم في وقت ظهور الحالة.

الحالة تظل نشطة لمدة 48 ساعة.

لا يمكن حذف الرسالة بعد إرسالها.

إخفاء قيد الكتابة أو قيد التسجيل.

اعلام المستخدمين عندما يقوم أحد اصدقاءك بتحديث حالته مع إمكانية إخفاء ذلك عن بعض المستخدمين.

التطبيق ضد الحظر.

يمكن حذف الثيمات بعد تحميلها في حالة رغبتك في ذلك.

عيوب الواتس الذهبي

بالرغم من أن الواتس الذهبي يحمل مجموعة كبيرة من المميزات وأحدث ضجة كبيرة عند ظهوره بحيث يرغب الكثير من المستخدمين في تحميله واستخدامه بديلًا عن الواتس اب العادي، لأنه يحتوي على الكثير من المميزات التي جعلته من التطبيقات المميزة، إلا أنه يوجد بعض العيوب في التطبيق التي تجعل البعض لا يرغب في تحميله والخوف من تلك العيوب، وهي كالتالي:

غير آمن على الهواتف بحيث يمكن أن يحدث اختراق من خلاله.

لا يتوافق مع كل أجهزة الأندرويد.

أنواع نسخ تطبيق الواتساب