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كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط المطلوبة
يرغب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر من التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وهي من أهم المنح المالية التي تقدمها الحكومة الجزائرية للعديد من السيدات الماكثين في البيوت، لتُساهم هذه المنحة في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، ويمكنك التقديم على المنحة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.
- القيام بإدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
- إرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في المنحة.
- التأكد من جميع المعلومات والمستندات التي تم إدخالها في الخانات الخاصة بذلك.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
تتمثل أهم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وفقًا لما يلي:-
- أن تكون المرأة الماكثة في البيت ليس لديها أي عمل لكي يحق له التقديم في المنحة.
- أن يصل عمر المرأة المتقدمة إلى 18 عامًا.
- كذلك يجب وألا يكون لدى المرأة المتقدمة أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- أن تقدم جميع المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.
- كذلك يجب وأن لا تكون مسجلة في أي برامج دعم أخرى لكي يحق لها الحصول على المنحة.