“حالا إيداع 11 ألف ريال لسداد ديونك” تعرف على التمويل الشخصي من شركة الأولى بالمملكة السعودية

تعد شركة الأولى للتمويل هي إحدى أكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى مع غيرها من الشركات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقدم الشركة خدمات تمويل متنوعة للمواطنين السعوديين، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بما في ذلك القروض الشخصية، والتمويل الشخصي من شركة الأولى وللحصول على قرض شخصي من شركة الأولى للتمويل، يجب على المتقدمين اتباع بعض الخطوات.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من شركة الأولى

زيارة موقع شركة الأولى للتمويل: يجب على المتقدمين زيارة موقع الشركة عبر الإنترنت. اختيار التمويل الشخصي: يجب اختيار خيار التمويل الشخصي من بين الخيارات المتاحة. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب: إذا كان لدى المتقدم حساب في الشركة، فيجب أن يقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، إذا لم يكن لديه حساب، فيجب عليه إنشاء حساب جديد بتقديم بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية ورقم الهاتف. تقديم الطلب: بعد تسجيل الدخول، يجب على المتقدمين ملء جميع البيانات المطلوبة وتقديم الطلب للحصول على القرض الشخصي. تقديم المستندات: يجب على المتقدمين رفع المستندات المطلوبة لتأكيد حسابهم ومعلوماتهم الشخصية والمالية، من الممكن أن تشمل هذه المستندات صورة من بطاقة الهوية الوطنية وإثبات الدخل وفواتير الخدمات العامة وغيرها من المستندات المطلوبة. تحديد قيمة القرض وفترة السداد: يجب على المتقدمين تحديد قيمة القرض المطلوبة وفترة السداد المناسبة لهم، في هذه الحالة، قيمة القرض هي 11000 ريال سعودي وقسط السداد الشهري هو 284 ريال. الموافقة وتقديم الطلب: بعد تحديد قيمة القرض وفترة السداد، يجب على المتقدمين الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالقرض وتقديم الطلب النهائي. مراجعة القرض والموافقة: بعد تقديم الطلب، ستقوم شركة الأولى للتمويل بمراجعة الطلب والبيانات المقدمة، إذا تمت الموافقة على القرض، سيتم التواصل مع المتقدم لإبلاغه بالموافقة وترتيبات توقيع العقد. توقيع العقد: بعد الموافقة، يجب على المتقدم توقيع العقد القرض والاتفاق على الشروط والأحكام. استلام الأموال: بعد توقيع العقد، ستتم عملية تحويل المبلغ المقرض إلى حساب المتقدم.

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شروط الحصول على قرض الأولى الشخصي تتمثل فيما يلي:

والآن تعرف على الشروط الخاصة بالحصول على القرض الشخصي من شركة الأولى وتشمل ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم عاملاً في إحدى المؤسسات التي تعتمدها شركة الأولى للتمويل.

يجب أن يكون لدى المتقدم راتب شهري ثابت وأن يكون خارج فترة التدريب.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يتجاوز 60 عامًا.

يجب ألا تقل مدة عمل المتقدم في القطاع الحكومي عن ثلاثة شهور، وفي القطاع الخاص عن ستة شهور.