لحظة بلحظة الدولار يرتفع من جديد | كم سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء والبنوك

ارتفع الدولار من جديد، ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية خلال إجازة عيد الفطر في البنوك المصرية حتى قرب على 50 جنيها، فهل سيكون هذا مؤشر لعودة ارتفاع الدولار مقبل الجنيه المصري من جديد كما كان في الفترة الماضية، أم سينخفض مرة ثانية محافظًا على استقراره الذي كان عليه في الفترة السابقة، من خلال الأسطر التالية نكشف عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية، وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 ارتفاع فس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن الفترة السابقة التي كان استقر فيها سعر الدولار إلى ما دون 48 جنيه، ليحقق اليوم ارتفاع إلى اكثر من 48 جنيها للدولار الواحد، حيث بلغ سعره في البنوك المصرية إلى النحو التالي:

البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم: 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم: 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم: 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم: 48.29 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 للبيع.

بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار اليوم: 48.3 للشراء، و48.4 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء حدث له تغيرات عديدة الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعره إلى أكثر من 70 جنيها، وبعد تحرير سعر الصرف انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما دون 47 جنيها لكل دولار واحد، وأخذ في الارتفاع التدريجي إلى أن سجل اليوم الإثنين 15 أبريل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: 49.78 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

شهد اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأسعار التالي:

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية التالي:

البنك الأهلي سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم: 51.36 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل سعر اليورو اليوم: 51.36 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي وصل سعر اليورو اليوم: 51.39 جنيه للشراء و51.64 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو اليوم: 51.45 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.

كما سجل اليوم سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري التالي:

البنك الأهلي وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 60.09 جنيه للشراء و60.49 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل سعر الاسترليني اليوم: 60.09 جنيه للشراء و60.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 60.13 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني اليوم: 60.25 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع.

كما سجلت باقي العملات العربية الأسعار التالية: