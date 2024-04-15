“الضحك مش هيخلص” تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة للاستمتاع بكرتون القط والفار المجانين

قناة توم وجيري واحدة من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تمتلك جمهور كبير وعريق من الاطفال على مستوى العالم، وقد تمكنت القناة من تحقيق أكبر قاعدة جماهيرية في وقت قصير للغاية، فالقناة مختلفة تماماً عن غيرها من القنوات الموجودة على الساحة، حيث تقوم بعرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الخاصة بالأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وبالإضافة إلى البرامج المختلفة والأغاني المرحة والممتعة على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

يهتم الكثير من الامهات والآباء بمعرفة أفضل قنوات الأطفال والتي تقدم محتوى يستفيد منه الأطفال، ومن أكثر القنوات التي استطاعت أن تكون هي الاختيار الأول والأفضل للجميع قناة “توم وجيري”، فالقناة تقدم عبر شاشتها محتوى كرتوني مميز جداً ومناشب مع كافة الأعمار، وأكثر ما تهتم القناة بتقديمه المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري مغامرات القط والفار الكوميدية، وهذا الكرتون التي تلتف العائلة حوله لقضاء وقت ممتع ومسلي، كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية الشيقة والبرامج التعليمية والثقافية وغيرها من الأغاني الممتعة.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

وفرت قناة توم وجيري تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات، وهذا لاستقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي، والاستمتاع بمحتواها بجودة عالية من الصوت والصورة والجودة، وتردد القناة الجديد هو:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11354.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

الجودة hd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

لكون قناة توم وجيري من القنوات المجانية والغير مشفرة يمكن استقبالها على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من أي مكان بالوطن العربي، وتردد القناة هو: