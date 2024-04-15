طريقة عمل المايونيز والثومية زي المطاعم بالظبط وبمكونات بسيطة

المايونيز والثومية من أكثر الصوصات المحبوبة لدى الكثيرين، ويصلح كلاهما ليوضع بجانب الكثير من الوجبات والأطباق، وحتى السندويتشات، وللأسف يباع كلاهما بأسعار مرتفعة ولهذا قررنا أن نوفر لك الوصفات الأساسية لتلك الصوصات الشهية لتعدها بالمنزل بكل سهولة ودون تكاليف مرتفعة، كل ما عليك أن تتبع الخطوات التي سنذكرها لك وستفاجئ بالطعم والقوام.

طريقة عمل المايونيز

لإعداد المايونيز تحتاج إلى عدد من المكونات الأساسية، وهي:

ملعقة كبيرة من النشا. كوب من الماء. عدد 2 بيضه. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من السكر. 1 ملعقة صغيرة من الملح. كوب من الزيت النباتي.

الآن كل ما عليك أن تضع الماء مع النشا على النار مع التقليب المستمر، حتى يمتزج الخليط ويصبح غليظ وبعدها قومي برفع الخليط من على النار وضعي كلًا من البيض، الخل، السكر، والملح عليه في الخلاط، والآن أثناء الخفق قومي بالنزول بالزيت ولكن في خط رفيع وببطء، حتى يمتزج تمامًا، ومن ثم يمكنك الاحتفاظ بالخليط في برطمان نظيف في الثلاجة، واستخدامه في أي وقت.

يمكنك الاطلاع أيضًا على طريقة عمل السابليه، أو طريقة عمل البسكويت الاقتصادي.

طريقة عمل الثومية

لابد من توفير المكونات التالية:

1 رأس ثوم متوسطة مقشرة.

نصف كوب من الزيت.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة من الملح

بقدونس مجفف.

عدد 2 عبوة زبادي.

ملعقتين من النشا.

مثل المايونيز نقوم بوضع النشا مع الماء على النار، مع التقليب حتى نصل إلى القوام الغليظ، نترك الخليط ليهدأ بعد رفعه من على النار، ومن ثم يوضع في الخلاط مع إضافة الثوم، الليمون، الملح، البقدونس، والزبادي، ويضرب الخليط حتى يمتزج، الآن يضاف الزيت في خط رفيع مع استمرار الخفق لتصل الثومية إلى قوامها ولونها الأبيض الناصع وبالهناء والشفاء.