رسمياً الصرف من أول النهارده في جميع المحافظات.. الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة الشهر الحالي 2024.. ألحق هات حاجات البيت وهي رخيصة

يمكنك الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة الشهر الحالي، حيث من بين الأنظمة الاجتماعية الرئيسية في الوقت الحالي يأتي معاش تكافل وكرامة على رأس القائمة، حيث قامت الحكومة المصرية بإطلاقه للمواطنين الذين لا يمتلكون تأمين اجتماعي، بهدف مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يتساءل البعض عن كيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة للشهر الحالي عام 2024، وسنقدم لكم التفاصيل بالتفصيل للتعرف على الإجراءات والخطوات اللازمة.

الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة الشهر الحالي 2024 الصرف من أول النهاردة

أخذت الحكومة المصرية مؤخرًا قرارات هامة بزيادة الرواتب، من بينها الإعلان عن زيادة معاشات التكافل والكرامة بنسبة 15% من الراتب الأساسي، حيث كشف رئيس الوزراء عن تخصيص مبلغ 6.6 مليار جنيه لهذه الزيادة، أكدت الحكومة أن المعاشات شهدت زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغت الزيادة الإجمالية لرواتب المعاشات حوالي 55% على مدار العام، وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الراتب عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص .

. اختيار برنامج التكافل والكرامة من بين البرامج الاجتماعية المُعروضة.

تسجيل اسم المستفيد واختيار الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن راتبه.

إدخال رقم الهاتف المحمول في المكان المخصص والضغط على زر الاستعلام.

ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب الشهري على الشاشة.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة

بعد أن أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي للخطوات الصحيحة للاستعلام عن الراتب للمستفيدين من الدعم، يثار الاستفسار حول المواعيد الرئيسية لصرف قيمة الدعم للمواطنين، وقد أكدت الوزارة بدء صرف الرواتب لجميع المستفيدين اعتبارًا من 15 أبريل 2024، تستمر عملية الصرف لمدة ثلاثة أيام للتحقق من تسليم المبالغ المالية لجميع المستحقين للدعم، ويمكن الحصول على الرواتب سواء من خلال ماكينات صراف البريد أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي في البنوك الحكومية.