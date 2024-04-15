“spa.gov.iq/umbrella/“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق من خلال منصة مظلتي 

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وذلك في خضم جهود الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة لشعبها، في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة، وقد تم الإعلان عن الوجبة السابعة من قبل منصة مظلتي، والوجبة السابعة عبارة عن دعم مقدم من الحكومة للسعب في العديد من مناحي الحياة مثل: الضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، وغيرها الكثير من الخدمات الاجتماعية التي يتم تقديمها بشكل متكامل لتلبية كافة احتياجات الشعب العراقي، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل على كافة التفاصيل ورابط وكفية الاستعلام عن الوجبة السابعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق من خلال منصة مظلتي

تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي، وهي إحدى جهود الدولة الكبيرة في الرعاية الاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص حياة كريمة للمواطنين، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعمل وجبة كل فترة من الفترات لمساعدة الفقراء والأسر المحتاجة وتقديم الدعم المادي في العديد من مناحي الحياة المختلفة، كما أتاحت لهم منصة إلكترونية للاستعلام عن اسماء المشمولين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويمكن الاستعلام بشكل سهل وخطوات بسيطة وبشكل إلكتروني، سوف نعرضه عليكم فيما يلي.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة والأخيرة

للاستعلام ومعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والمشمولين في الوجبة الأخيرة، ومعرفة ما إذابولك ام لا، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: