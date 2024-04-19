مواصفات خيالية وأداء جبار.. اشتري هاتف HONOR x6a شبيه الآيفون بأرخص سعر في السعودية

يأتي هاتف HONOR x6a الجديد من شركة هونر بتصميم مستوحى من الآيفون وبسعر تنافسي في المملكة العربية السعودية، ويزخر بخصائص ممتازة ويندرج ضمن الفئة السعرية المنخفضة من الأجهزة، ويبرز الهاتف بمظهره الجميل والأنيق، يحمل مواصفات تتناسب مع فئته السوقية، وسنقوم بتفصيل المميزات الخاصة بجهاز HONOR x6a الإصدار الأحدث من هونر، الذي حظي بإقبال كبير فور الكشف عنه.

مواصفات هاتف HONOR x6a

نعرض أهم مميزات جهاز HONOR x6a الذي يحاكي تصميم الآيفون، والذي قامت بإصداره شركة هونر المتخصصة في الهواتف الذكية، وتشتمل على الآتي:

يتمتع الجوال بمظهر فريد من خامة الجلد، بسُمك يبلغ 6.78 ميليمتر ويزن 166 غرامًا، كما يبلغ طول الجوال 161.5 ملم وعرضه 74.55 ملم.

يأتي الهاتف مجهزًا بمعالج من فئة Qualcomm Snapdragon 680 الذي يحتوي على ثمانية أنوية ويعمل بتردد 2.4 غيغاهرتز، بالإضافة إلى معالج الرسوم Adreno 610.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد الإصدار الثالث عشر، ويتمتع بواجهة المستخدم MagicOS 2 التي توفرها شركة هونر.

الشاشة الموجودة في الهاتف هي من نوع AMOLED، وتتميز بدقة عرض تبلغ 2412X1080 وبقياس 6.7 إنش.

تحتوي بطارية الجوال على سعة 5200 مللي أمبير/ساعة، وتعمل بجهد كهربائي قدره 11 فولت وتيار يبلغ 3.2 أمبير، مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر وهي قادرة على التحميل بسرعة تصل إلى 22.5 واط.

يضم الهاتف كاميرا خلفية مكونة من ثلاث عدسات، تأتي العدسة الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة تبلغ f/1.75، بينما تحتوي العدسة الواسعة جدًا على 5 ميجابكسل وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4.

مميزات هاتف HONOR x6a

يقدم جهاز HONOR x6a لزبائنه الكثير من الخصائص الرائعة والمتميزة التي تجعل استخدامه تجربة مثالية ويكون على النحو التالي:

ثمن الجهاز الخلوي معقول يتناسب مع ميزانيات الكثير من المجموعات مقارنة بالمواصفات التي يوفرها.

يتمتع الجهاز الجوال بشكل أنيق وفريد، يمنح المستعمل إحساسًا بأنه يعود إلى الطبقات الرفيعة.

بطارية الجوال ضخمة وتأتي بسعة قدرها 5200 ميلى أمبير/ساعة.

سعر هاتف HONOR x6a

يقدر ثمن النسخة من الجهاز بسعة تخزينية 128 جيجابايت بمبلغ تقريبي يصل إلى 115 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، وفي المقابل تبلغ قيمته في أراضي المملكة العربية السعودية حوالي 435 ريال سعودي، أما عند النظر إلى أسعاره داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فنجد أنها تصل إلى 425 درهم إماراتي، وفي جمهورية مصر العربية يبلغ 6600 جنيه مصري.