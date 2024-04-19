بمواصفات خيالية.. مواصفات هاتف OPPO Find X7 Ultra بمميزات جبارة تدفعك للشراء فورا!

حينما كشفت شركة أوبو عن إطلاق جوالها OPPO Find X7 Ultra الجديد، تركز اهتمام الناس على استكشاف الأسرار والميزات التكنولوجية المدمجة به، وسنسلط الضوء على بعض من خصائص الجوال الذي يعد فريدًا من نوعه حتى الآن.

ابتكارات هاتف OPPO Find X7 Ultra في التصوير

تحتوي كاميرا الهاتف OPPO Find X7 Ultra على مزايا تقنية متطورة تجعلها من أرقى الكاميرات على مستوى العالم، والآن سنعرض لكم كافة التقنيات والخصائص الفريدة التي تتمتع بها كاميرا هذا الجهاز من أوبو وتكون على النحو التالي:

تكنولوجيا Hyper Tone Image Engine

تم تعديل أسلوب التصوير بواسطة بعض الأجهزة الذكية بفضل تقنيات التصوير الحسابي، التي تقدم مجموعة من المزايا أثناء عملية التقاط الصور، ولكنها في المقابل تدخل بعض الخصائص الاصطناعية.

تعد هذه الخصائص سلبية بحيث تظهر الصور بمظهر غير طبيعي بسبب الزيادة المفرطة في تدخل المعالج، فيما يتعلق بدرجات الألوان في الصور والفيديوهات، يحدث تشبع مبالغ فيه، وهذا الإفراط يتجلى بوضوح في حدود الصور.

الزوم بدون تقطع

اعتاد المصورون على النظر إلى نطاق زوم تتراوح قيمتة من 15 مليمتر إلى 200 مليمتر كمقياس مثالي للتقريب في الصور، واستنادًا الى هذا المفهوم، تم تطوير الهاتف OPPO Find X7 Ultra ليكون أول جهاز يغطي هذه الفئة بالكامل.

تملك القدرة على توجيه نظرك نحو النظام الرباعي للكاميرا الذي يتيح لك استخدام الزووم بمعدلات 0.6x و1x و3x و6x على التوالي، مدعومًا بالتقنيات المتقدمة للذكاء الصناعي.

يمكن للجهاز الرائد Find X7 Ultra التقاط أروع اللقطات ضمن مدى يمتد من 14 إلى 270 ميليمترًا للمعادلات البعدية البؤرية.

مميزات الهاتف في الأداء والخصوصية

هذا الهاتف يتسم بعدة خصائص تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى، وهذه المميزات تكون كالتالي: