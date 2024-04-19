خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر بالشروط 7 الجديدة بعد تحديث 2024

خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر، التي أصبحت محل اهتمام للعديد من الأباء في كافة أنحاء الجزائر، حيث تسعي الحكومة الجزائرية للتغلب علي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد من خلال تقديم منح للأسر ذات الدخل المنخفض، وقد قدمت الحكومة الجزائرية منحة الطفل للأطفال التي لا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وبواسطة هذه المقالة سوف نتعرف علي خطوات التسجيل علي المنحة إلكترونيًا بالإضافة إلي الشروط التي وضعتها الدولة للتقديم علي المنحة.

خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024

قدمت الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (منحة الطفل 2000 دينار جزائري) للأطفال ما بين 6 سنوات إلي 18 عامًا بعد أن تتوفر بهم الشروط المطلوبة ويتم التقديم على المنحة من خلال إحدى فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واليكم الخطوات:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

الضغط على خيارات واختار منصة خِدْمَات.

ملئ الأيقونات الفارغة برقم التسجيل الوطني وكلمة المرور ومن ثم سجل الدخول.

سوف يظهر لك عدة برامج تقدمها الحكومة الجزائرية قم باختيار منحة الطفل.

بعد ذلك سوف تظهر لديك صفحة جديدة مطلوب بها البيانات الخاصة بمقدم الطلب وأطفاله قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، ونذكركم برابط التسجيل في سكنات عدل.

أضف كافة المستندات والوثائق التي تثبت الحالة الاجتماعية للأسرة.

بعد ذلك أرسل الطلب وسوف تقوم الجهات المعنية بدراسته والتأكد من صحة البيانات ومدي استحقاق الطفل للمنحة ومن ثم يتم بالرد عليك بالقبول أو بالرفض، واليكم رابط التسجيل في فضاء الهناء.

شروط التقديم في منحة الطفل بالجزائر

يجب أن يكون الطفل جزائري الجنسية. يشترط أن يكون والدي الطفل أيضًا من أصحاب الجنسية الجزائرية. ينبغي أن يكون الطفل مقيم دائم في دولة الجزائر مع أسرته. يجب أن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات وألا يزيد عمر عن 18 عامًا. يشترط ألا تمتلك أسرة الطفل أي من الأصول العقارية أو السجلات التجارية. الأولوية تكون لأصحاب الاحتياجات الخاصة أو الأطفال ذوى الإعاقة. يجب ألا يكون الطفل مستفيدًا من أي من الأنظمة الاجتماعية الأخرى التي تقدمها الدولة، واليكم رابط شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في منحة الطفل في الجزائر بالشروط 7 الجديدة بعد تحديث 2024.