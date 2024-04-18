“حرامي سرق لولو” تردد قناة وناسة أطفال wanash 2024 الجديد.. استقبل الآن!
قناة وناسة الجديدة هي قناة فضائية عربية تقدم محتوى ترفيهي متنوع يهدف إلى إسعاد وتسلية المشاهدين، تأسست في عام 2015 وتعتبر واحدة من أهم قنوات شبكة تلفزيون دبي، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الترفيهية والأغاني المتميزة للأطفال، حيث تستهدف القناة شريحة واسعة من المشاهدين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من كافة الأعمار، وتقوم إدارة القناة بتحديث التردد باستمرار من أجل استمتاع المشاهدين بكل ما تقدمه.
تردد قناة وناسة الجديدة wanash 2024 للأطفال
تعد قناة وناسة الجديدة جزءًا من مجموعة قنوات دبي الفضائية وتعكس رؤية دبي لتقديم محتوى ترفيهي جذاب ومحترف للجمهور العربي وخاصًة الأطفال، ولكي يمكنك تنزيل القناة على جهاز الإستقبال الخاص بك أو تحديثها فإن التردد الجديد يتمثل في الآتي:
- القمر الصناعي نايل سات.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل الاستقطاب هو عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.
- التردد 11470
أما تردد قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد هو 11270.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.
- معامل الاستقطاب هو عمودي.
معلومات عن قناة وناسة للأطفال
يعتبر تقديم محتوى مناسب للأطفال أمرًا مهمًا بالنسبة للقنوات التلفزيونية، وقناة وناسة للأطفال تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتثقيفي يناسب فئة الأطفال، ومن بين البرامج والعروض التي قد تقدمها قناة وناسة للأطفال:
- البرامج كرتونية والتي تحبس انتباه الأطفال وتقدم لهم محتوى ترفيهي مسلي ومفيد.
- تقدم القناة برامج تعليمية تحاكي تطور واحتياجات الطفل وتساعده على الإستفادة والتعلم من خلال الترفيه.
- تعرض القناة برامج تشجيعية وتحفيزية تعزز الإبداع وتطور مهارات الأطفال في مختلف المجالات.
- يمكن أن تقدم القناة برامج تؤثر إيجابيًا على نمو الطفل وتقدم له قيم ومفاهيم تربوية.
- تقدم القناة مجموعة من الأفلام والمسلسلات المناسبة للأطفال والتي تحترم قيمهم وثقافتهم، حيث تسعى قناة وناسة بشكل عام إلى تقديم محتوى يراعي احتياجات وتطلعات الأطفال، ويسهم في تقديم ترفيه مسلي وتعليمي متوازن.