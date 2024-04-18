“حرامي سرق لولو” تردد قناة وناسة أطفال wanash 2024 الجديد.. استقبل الآن!

قناة وناسة الجديدة هي قناة فضائية عربية تقدم محتوى ترفيهي متنوع يهدف إلى إسعاد وتسلية المشاهدين، تأسست في عام 2015 وتعتبر واحدة من أهم قنوات شبكة تلفزيون دبي، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الترفيهية والأغاني المتميزة للأطفال، حيث تستهدف القناة شريحة واسعة من المشاهدين العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من كافة الأعمار، وتقوم إدارة القناة بتحديث التردد باستمرار من أجل استمتاع المشاهدين بكل ما تقدمه.

تردد قناة وناسة الجديدة wanash 2024 للأطفال

تعد قناة وناسة الجديدة جزءًا من مجموعة قنوات دبي الفضائية وتعكس رؤية دبي لتقديم محتوى ترفيهي جذاب ومحترف للجمهور العربي وخاصًة الأطفال، ولكي يمكنك تنزيل القناة على جهاز الإستقبال الخاص بك أو تحديثها فإن التردد الجديد يتمثل في الآتي:

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

التردد 11470

أما تردد قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد هو 11270.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معلومات عن قناة وناسة للأطفال

يعتبر تقديم محتوى مناسب للأطفال أمرًا مهمًا بالنسبة للقنوات التلفزيونية، وقناة وناسة للأطفال تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتثقيفي يناسب فئة الأطفال، ومن بين البرامج والعروض التي قد تقدمها قناة وناسة للأطفال: