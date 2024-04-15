بمواصفات مذهلة.. هاتف Samsung Galaxy M34 5G الأكثر تميزًا لجميع الشرائح بمزايا هتفاجئك

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا، هاتفها الجديد والمميز وهو Samsung Galaxy M34 5G حيث إن هذا الهاتف به العديد من المواصفات والمزايا التي لا تتوفر في أي هاتف من جيله، ومن أبرزها أداء الفيديوهات والصور التي تكون بجودة عالية وصورة واضحة، إضافة إلى سهولة اللعب لمختلف الألعاب الإلكترونية، كما أن معدل تحديث الهاتف يصل إلى 120 هرتز.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

من أبرز المواصفات التي يتميز بها هاتف Samsung Galaxy M34 5G، وفقًا لما يلي:-

هاتف Samsung Galaxy M34 5G يمتلك أداء تصويري مميز بأعلى كاميرا تصل دقتها لـ 2+8+50 ميجا بكسل.

قوة شحن الهاتف سريعه للغاية تبلغ 25 واط.

سعة بطارقة الهاتف تكون 6000 مللي أمبير.

وزن الهاتف يكون 208 جرام.

يمتلك الهاتف ألوان مختلفة منها الأزرق والفضي والبني.

يدعم هاتف Samsung Galaxy M34 5G لجيل الأول إلى الخامس.

يدعم شبكات الواي فاي.

يمكنك تحديد المواقع بأنظمة الماحة.

مزايا هاتف Samsung Galaxy M34 5G

تتمثل أهم مزايا في هاتف Samsung Galaxy M34 5G، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-