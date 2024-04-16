أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق رائع وبأقل التكاليف وبطعم خيالي

الشيش طاووق والسمبوسك من أشهر الأكلات في المطبخ الشرقي وهي أحد الأطباق الشهيرة التي يتم تقديمها في المطاعم أو يتم تحضيرها في المناسبات، يمتاز الشيش طاووق بتتبيلة مميزة تتكون من اللبن والتوابل يتم تحضيرها قبل شوائه على الفحم، وعلى الجانب الآخر السمبوسك عبارة عن عجينة رقيقة محشية بخليط من اللحم أو الخضار ويتم قليها حتى تصبح مقرمشة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم طريقة رائعة لعمل الشيش طاووق والسمبوسك.

مكونات عمل الشيش طاووق

يتم الشيش طاووق من خلال توافر المكونات التالية:

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 من فصوص الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملح وفلفل على حسب الرغبة.

خطوات تحضير الشيش طاووق

يتم تحضير الشيش طاووق من خلال الخطوات التالية:

يتم تحضير إناء بعد ذلك يتم مزج عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم المهروس والكمون والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود.

بعد ذلك يضاف قطع الدجاج إلي الوعاء مع التقليب جيدًا من أجل التأكد من تغطية الدجاج بالتوابل.

يتم تغطية الإناء ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتبل اللحمة.

يتم تسخين الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.

يتم طهي الدجاج على الشواية أو المقلاة حتى تنضج بشكل كامل وتأخذ اللون الأحمر، بالإضافة إلى أنه يمكن طهيها على الفحم.

وبذلك يكون الشيش طاووق جاهز للتقديم ويتم تقديمه ساخنًا مع خبز البيتا مع الصلصة المفضلة لديك.

مكونات تحضير السمبوسك

يتم تحضيرها من خلال المكونات التالية:

ورقة سمبوسك.

200 جرام من اللحم البقري المفروم.

بصلة مفرومة.

2 من فصوص الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت للقلي.

تحضير السمبوسك

إليكم خطوات تحضير السمبوسك بالتفصيل كما يلي: