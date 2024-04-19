نقدم لكم شروط الإعفاء من الجيش الجزائري 2024 وخطوات تقديم طلب إعفاء من تأدية الخدمة الوطنية، ولا سيما وأن تحقيق الأمن والاستقرار هو أهم الأهداف التي تسعي إليها كل حكومات الدول في كافة أنحاء العالم، وتحقيق الأمن يكون داخليًا أو خارجيًا، داخليًا من اختصاص رجال الشرطة وخارجيًا من اختصاص الجيش، ولذلك تهتم معظم الدول أن يكون رجال الجيش لديها من أبناء البلد لتضمن وجود جيش وطني قوي يستطيع حماية حدود الدولة بكل شجاعة وبسالة، ومن ضمن هذه الدول هي دولة الجزائر التي تفرض الخدمة الوطنية علي كل مواطن جزائري مقيم داخل حدود الدولة مادام قد وصل إلي السن القانوني لتأدية الخدمة العسكرية وفي حالة التخلف عنها يتم تعرضه للمسائلة القانونية.

شروط الإعفاء من الجيش الجزائري 2024

وهذا لا يمنع أن الدولة تعفي بعض المواطنين من الخضوع للخدمة العسكرية الوطنية و ذالك لبعض الحالات التي تنطبق عليها الشروط الأتية:

المواطنين المقيمين في الجزائر أقل من سن 19عام أو أكثر من 35 عام.

المواطنين المقيمين خارج الجزائر الذين قد بلغوا سن 28 عام ومعهم إثبات عمل أو دراسة بالخارج.

عدم اللِّيَاقَة البدنية والصحية والاجتماعية.

المواطنين الذين يعيلون الأسرة ولا يوجد لهم بديل.

و أداء الخدمة واجب وطني مفروض علي كل مواطن مكلف وفي حالة عدم وجود أي مانع من الإعفاء ولم يتقدم المواطن للتجنيد فإنه يعتبر متخلفًا عن أداء الخدمة العسكرية وهذا يعرضه للمسائلة القانونية والعقوبة الفورية التي تصل الي المحاكمة العسكرية لإنه يُعد من الهاربين من الخدمة الوطنية وعليه تقديم نفسه الي وزارة الدفاع الوطني الجزائري.

الأوراق المطلوبة للحصول علي الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية (مِلَفّ الأعفاء)

طلب مكتوب بخط اليد. بطاقة تحقيق الشخصية. نسخة من المؤهل الدراسي. عدد 2صورة من الهُوِيَّة الوطنية. بطاقة إقامة.

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كيفية تقديم طلب الأعفاء لمن يعانون من الأمراض الصحية

تجهيز الأوراق المطلوبة بملف الإعفاء.

إحضار مِلَفّ طبي يثبت عدم أهلية المواطن لأداء الخدمة العسكرية.

شهادة طبية صادرة من المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة.

كيفية تقديم طلب الأعفاء لسبب اجتماعي

تجهيز الأوراق المطلوبة بملف الأعفاء.

شهادة التكفل بالعائلة.

شهادة تثبت الالتحاق بالعمل.

بيان بحالة الأخوة وموقفهم من التجنيد.

نسخة من الجدول الخاص بضرائب الوالد.

صورة من الدفتر العائلي إذا كان المتقدم متزوج.

شهادة وفاة الوالد عند الحاجة.

شهادة طلاق الوالدين عند الحاجة.

كشف الراتب لآخر ثلاث أشهر في العمل الحر.

بطاقة الأحوال الأسرية صادرة من السجل المدني.

كما يتم إعفاء المواطنين ضحايا المأساة الوطنية

إذا كان المواطن إحدى أفراد أسرة معترف بها كضحية المأساة الوطنية بسبب “الأبُّ أو الام أو الأخ أو الأخت” فيمكنه تقديم مِلَفّ إعفاء ملحق به بعض الوثائق مثل:

نسخة من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني.

بطاقة عائلية للحالة المدنية للأبوين.

شهادة عائلية للحالة المدنية للمتوفى للمتزوجين.

تصريح شرفي يؤكد حالة العزوبة إذا كان المتوفى غير متزوج بشرط أن تكون موثقة من المجلس الشعبي البلدي.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح شروط الإعفاء من الجيش الجزائري 2024 وخطوات تقديم طلب إعفاء.