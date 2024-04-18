أسهل طريقة لعمل فتة الكفتة بمذاق رائع مش هتتخيلي أنها هتبقى بالجمال ده

فتة الكفتة من أشهر الأكلات وتعتبر من الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة، مع العلم أنه يتم تحضيرها من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة ويتم الحصول على أفضل مذاق وطعم لا يقاوم، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم كيفية عمل فتة الكفتة.

مكونات فتة الكفتة

فتة الكفتة تتكون من الآتي:

كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة بهارات.

ملح وفلفل.

¼ كوب من البقدونس.

ثمرة من البصل.

نأتي لمكونات الأرز التي تتمثل في الآتي:

2 كوب من الأرز.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

مكعب من المرق.

تتبيلة الخبز.

خبز مقلي.

ثمرة فلفل حار.

2 فص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

4 ملاعق كبيرة من الليمون.

صلصة زبادي.

4 أكواب من الزبادي.

¼ كوب من الطحين.

4 ملاعق كبيرة من الليمون.

ملح.

أما بخصوص مكونات الوجبه هي:

ملعقة كبيرة من السمنة.

2 فص ثوم.

2 كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

فلفل حار.

خطوات تجهيز فتة الكفتة

يتم تجهيزها من خلال اتباع الخطوات الآتية: