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أسهل طريقة لعمل فتة الكفتة بمذاق رائع مش هتتخيلي أنها هتبقى بالجمال ده
فتة الكفتة من أشهر الأكلات وتعتبر من الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة، مع العلم أنه يتم تحضيرها من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة ويتم الحصول على أفضل مذاق وطعم لا يقاوم، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم كيفية عمل فتة الكفتة.
مكونات فتة الكفتة
فتة الكفتة تتكون من الآتي:
- كيلو من اللحم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة بهارات.
- ملح وفلفل.
- ¼ كوب من البقدونس.
- ثمرة من البصل.
نأتي لمكونات الأرز التي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب من الأرز.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن.
- مكعب من المرق.
- تتبيلة الخبز.
- خبز مقلي.
- ثمرة فلفل حار.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- 4 ملاعق كبيرة من الليمون.
- صلصة زبادي.
- 4 أكواب من الزبادي.
- ¼ كوب من الطحين.
- 4 ملاعق كبيرة من الليمون.
- ملح.
أما بخصوص مكونات الوجبه هي:
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- 2 فص ثوم.
- 2 كوب من عصير الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- فلفل حار.
خطوات تجهيز فتة الكفتة
يتم تجهيزها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم خلط مكونات صلصة الزبادي بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم خلط اللحم المفروم مع البصل والبقدونس ثم يتم تتبيل الملح والفلفل مع رشة من البهارات ثم يتم تكويرها.
- يتم إدخال الكفتة الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 25 دقيقة.
- في إناء آخر يتم وضع السمنة ويتم تقليب الأرز ثم غمره بالمرقة أو ماء ويتم إضافة مكعب مرق وتركه حتى ينضج.
- في إناء يتم وضع الفلفل الحار مع الثوم المفروم والخل والليمون ويتم خلطهم بشكل جيد ثم تركهم جانبًا من أجل تتبيل الخبز.
- يتم وضع وعاء على النار مع وضع السمنة والثوم والتقليب ثم يضاف الفلفل الحار والطماطم والخل مع التقليب الجيد ثم تركهم حتى الغليان.
- يتم وضع الخبز المقلي في طبق التقديم مع تتبيل خلطة الفلفل الحار ثم يتم وضع صلصة الزبادي ويتم سكب الأرز مع وضع صلصة الطماطم ثم يرص على الوجه كرات الكفتة ويتم تزيينها بشرائح من الفلفل الحار.