مش هتصدقي طعم الفسيخ لما تحضريه بالطريقة دي والكل هيقولك حضرتيه ازاي

يعتبر الفسيخ نوع من الأسماك المملحة والمشهورة بشكل كبير في مصر وذلك منذ القدم، وعادةً ما يتم تناوله في الأعياد لذا تجد المصريين إلى الآن يتناولون الفسيخ في أيام عيد الفطر المبارك، الفسيخ عبارة عن سمك بوري مملح يمتاز بمذاق خاص ويفضله شريحة كبيرة من المصريين ويعتبر أكلة أساسية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتم تحضيرها من خلال عدة طرق مختلفة ومتنوعة.

مقادير عمل الفسيخ

يتم تحضير الفسيخ بعد تجهيز عدد من المكونات تتمثل في الآتي:

2 سمكة من الفسيخ.

عصير ليمون.

زيت ذرة.

خل أبيض.

خبز أسمر.

خطوات تجهيز الفسيخ

كي تتمكني من تحضير الفسيخ بطريقة سهلة ومضمونة لتحصلي على أفضل النتائج، لابد من اتباع الخطوات التالية:

يتم تنظيف الفسيخ جيدًا من الداخل وفتحه.

بعد ذلك يتم تقطيع السمكة الواحدة إلى قطعتين أو ثلاثة حسب الرغبة.

الخطوة التالية يتم رصه في الأطباق ثم يضاف له عصير الليمون والخل والزيت.

بذلك يكون الفسيخ جاهز للتناول ويتم تقديمه مع خبز أسمر وطحينة والخس والطماطم والبصل الأخضر.

كيفية عمل الفسيخ بالخضراوات

المقادير:

مكونات عمل الفسيخ بالخضراوات تتمثل في الآتي:

2 سمكة من الفسيخ المنزوع الجلد والشوك.

بصلتان مع تقطيعهم إلي شرائح.

2 حبة من الفلفل الرومي ويتم تقطيعه إلى مكعبات.

ثمرة من الفلفل الأخضر الحار.

عصير ليمون.

سلطة طحينة.

خل أبيض.

زيت ذرة.

طريقة تحضير الفسيخ بالخضراوات

إليكم الخطوات التالية:

بعد القيام بنزع الجلد والشوك من السمك يتم تقطيعه إلى شرائح.

بعد ذلك يتم تحضير وعاء عميق ثم يتم وضع الفسيخ والخضروات المقطعة في هذا الوعاء مع التقليب الجيد.

يتم إضافة الزيت وعصير الليمون والخل وسلطة الطحينة.

يتم التقليب بشكل جيد لضمان تجانس المكونات.

يتم تقديم الفسيخ بالخضراوات مع الخبز الأسمر والطماطم والفلفل.

أهم النصائح عند تناول الفسيخ

هناك عدد من النصائح التي لابد من اتباعها عند تناول الفسيخ والتي تتمثل في الآتي: