تحضير الأرز بالبريكا بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف ومش هتصدقي حلاوة طعمه

تعتبر وجبة الأرز بالبابريكا واحدة من أشهى الأكلات والتي تمتاز بمذاق رائع لا يقاوم وتمتاز هذه الوجبة بأنه يتم تقديمها مع أطباق طعام مختلفة، على الرغم من أن طريقة تحضير أرز بالبابريكا والبصل طريقة جديدة وغير تقليدية في عمل الأرز ولكنها تمكنت من إثبات أنها واحدة من أفضل الأكلات التي لها مذاق خاص ورائع لا يمكن أن يقاوم، ومن خلال السطور التالية توضح لكم كافة خطوات تحضير أرز بالبابريكا بكل سهولة وبساطة.

مقادير الأرز بالبابريكا

الأزر بالبابريكا واحد من أصناف الطعام المميزة والتي يتم تحضيرها من خلال المكونات التالية:

2 كوب من الأرز البسمتي.

4 أكواب من الماء.

بصلة مبشورة كبيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملح على حسب الرغبة.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير الأرز بالبابريكا والبصل

كي يتم تحضير الأرز بالبابريكا والبصل والحصول على مذاق رائع، لابد من اتباع الخطوات الآتية: