في نص ساعة.. أحلى وأروع طريقة تحضير كيكة الفراولة بمكونات موجودة في البيت 

تعتبر كيكة الفراولة من أهم وأشهر الحلويات في الكثير من الدول العربية، حيث أنها تعتبر خفيفة للغاية وسهلة التحضير، يمكن تحضيرها بكل سهولة في كل منزل عن طريق إحضار بعض المكونات السهلة والبسيطة والمتواجدة في جميع البيوت، وفيما يلي سوف نتعرف على هذه المكونات، وأيضاً طريقة تحضير كيكة الفراولة.

طريقة تحضير كيكة الفراولة

يتساءل الكثير حول طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة وبمكونات مظبوطه وبطعم خطير، وبأرخص المكونات المتواجدة في كل منزل، حيث أن لكي يتم تحضير هذه الكيكة يجب أن يتوفر بعض المكونات الهامة، والتي جاءت متمثلة فيما يلي:

عدد واحد كوب من سكر أبيض

عدد واحد كوب من زبدة.

عدد واحد كوب حليب كامل الدسم معقم جيداً.

عدد 2 كوب من دقيق القمح.

وعدد 4 من البيض.

جيلي بنكهة الفراولة عبوة واحدة.

عدد نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

وعدد معلقة كبيرة من الفانيلا.

هريسة الفراولة بمقدار ربع كوب.

طريقه عمل كيكة الفراولة

بعد أن يتم إحضار المكونات السابقة، يتم إتباع طريقة تحضير الكيكة، متمثلة في الخطوات التالية: