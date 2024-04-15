القمه 127 .. تشكيل الاهلي امام الزمالك اليوم 15 ابريل 2024 في الدوري المصري الممتاز

تشكيل الاهلي امام الزمالك اليوم 15 ابريل 2024، يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم بفارغ الصبر لخوض مواجهة هامة مساء اليوم الإثنين حيث يتوجه نحو استاد القاهرة الدولي لمواجهة منافسه التقليدي نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يرتقب أن يجتمع المارد الأحمر مع الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز في لقاء مرتقب يثير حماس الجماهير تدخل الأهلي هذه المواجهة وسط غيابات كبيرة بسبب الإصابات حيث يتوقع غياب أكثر من 11 لاعبًا مهما بما في ذلك محمد الشناوي، مروان عطية، أليو ديانج، وإمام عاشور، ما يضع الجهاز الفني في تحد كبير لتجاوز هذه الغيابات وتحقيق الفوز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى يتوقع أن يقود مصطفى شوبير خط الدفاع بثقة.

خط الدفاع قد يتكون من اللاعبين التاليين علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، وعمر كمال عبد الواحد.

وسط الملعب قد يشهد تواجد عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، الذين سيعملون على تأمين الوسط وتوزيع الكرات بدقة.

في خط الهجوم يتوقع أن يكون الثلاثي: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، ورضا سليم، مسؤولين عن التسجيل وتهديد مرمى الخصم.

هذا التشكيل المتوقع يعكس استعدادات الفريق وتكتيكاته المحتملة لهذه المباراة الهامة ويتوقع من اللاعبين المشاركة بأقصى قوتهم لتحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء المنتظر.

تشكيل الاهلي امام الزمالك اليوم 15 ابريل 2024

قبل مواجهة القمة المرتقبة أكد المدير الفني للفريق جوزيه جوميز على التشكيلة التي يعتزم خوض اللقاء بها ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

في مرمى الفريق، من المرجح أن يتولى محمد عواد دور الحارس.

خط الدفاع قد يشهد تواجد كل من حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي، وعمر جابر، وأحمد فتوح، حيث سيعمل هؤلاء اللاعبين على تأمين الخلفية ومنع هجمات الخصم.

في خط الوسط، من المحتمل أن يكون الثلاثي دونجا، وأحمد حمدي، وعبد الله السعيد هم عناصر الوسط الرئيسية التي ستسهم في توزيع الكرات وتقديم الدعم للخطوط الأمامية.

وأخيرًا في خط الهجوم يتوقع أن يكون الثلاثي سامسون، وزيزو، وناصر ماهر هم الخيارات الرئيسية لجوميز للهجوم، حيث سيعملون على تسجيل الأهداف وتهديد مرمى الفريق المنافس.