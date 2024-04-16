طريقة عمل ورق العنب بالزيت بمذاق لا يقاوم وبأقل تكلفة ومش هتصدقي حلاوة طعمه

الجميع يعرف أن ورق العنب من الأكلات اللذيذة و الشهية والمحببة، فهو يعتبر من الأطباق الرئيسية على السفرة أو الجانبية التي يتم تحضيرها في المنزل بطعم ومذاق لا يقاوم، و سنتعرف خلال مقالنا هذا عن طريقة عمل ورق العنب بالزيت بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل بيت.

مقادير ورق العنب بالزيت

برطمان ورق عنب.

حزمه بقدونس 2.

كوب أرز مصري.

أربع أعواد بصل أخضر مفروم.

نصف حزمة نعناع أخضر.

اثنين حبة كبيرة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة كبيرة بصل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيره ملح ليمون.

ملعقة صغيرة بهار حلو.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

اثنين حبة متوسطة بطاطس مقطعة شرائح.

كوب زيت زيتون.

طريقة تحضير ورق العنب بالزيت

لكي نقوم بتحضير ورق العنب علينا اتباع الخطوات التالية:

نقوم بغسل الأرز جيدا.

نقوم بوضع البقدونس والنعناع والبصل والطماطم في محضر الطعام ونقوم بضربه جيدا ليصبح ناعما نضع هذا الخليط في طبق ونضيف إليه الأرز والملح والبابريكا والشطه والفلفل وملح الليمون والبهارات ونصف كوب من الزيت.

بعد ذلك نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا.

نحضر ورق العنب ونضع هذا الحشو بداخله ونقوم بلفه.

بعد ذلك نقوم بوضع شرائح البطاطس في القدر ونرص به ورق العنب حتى تنتهي الكمية.

بعدها نقوم بوضع طبق فوق الورق ونقوم باحضار المرق المصفى ونضيف السائل المتبقي من الأرز إلى كوب من الماء وبقية الزيت على وجه ورق العنب.

بعد ذلك نضع الإناء على نار قوية ونتركه يغلي لعدة دقائق ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة ساعة لكي ينضج جيدا.

بعد ذلك نتركه يبرد ونقدمه بالهنا والشفا.

نبذة عن ورق العنب

يعد ورق العنب من الأطباق البسيطة العربية الشعبية المشهورة في كل الدول العربية، يتم تحضيره بالكثير من الطرق حسب العادات التي تتبعها الدولة، فهو مشهور في المدن الفلسطينية باسم الدوالي وفي القدس معروف باسم ورق العنب وفي سوريا ولبنان يعرف بالـ يلانجي، تقوم كل بلد بتحضيره بطريقة مختلفة بعض الشيء عن البلدان الأخرى، فهو من الوجبات المحببة عند جميع الأفراد والعائلات لأنه يتميز بمذاق شهي للغاية وطعم لذيذ.