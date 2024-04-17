طريقة عمل فتة الدجاج بطريقة شهية وبطعم خرافي مش هتصدق حلاوته

الدجاج من الأكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الناس، فهي من الوجبات الصحية والخفيفة وسهلة الطبخ، حيث قام الشيف المشهور عيسى المغربي بعمل فتة الدجاج بطريقة شهية للغاية ومميزة جدا وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض مكونات وطريقة تحضير هذه الفتة الشهية.

مكونات فتة الدجاج

صدور دجاج.

بصل أبيض.

حبهان وورقتان من الغار.

طماطم.

خبز مقطع ومحمص

200 جرام أرز ابيض.

كاجو أو أي نوع مكسرات.

كمون وملح وقرفة.

1/2 ملعقة فلفل اسود.

2 راس ثوم.

زبادي.

بابريكا.

طحينة.

ملعقتان صغيرة من الزبدة.

طريقة تحضير فتة الدجاج

لكي تقوم بتجهيز وتحضير هذه الوصفة نتبع الخطوات التالية:

نقوم بسلق صدور الدجاج بعد تتبيلها.

لعمل الصوص نقوم باحضار وعاء ونضع به الزبادي والثوم المفروم وبعدها بضع القليل من عصير الليمون والقليل من الملح.

بعدها نقوم بوضع الطحينة تدريجيا ونقلب جيدا حتى يتجانس، وبعدها نضع القليل من ماس سلق الدجاج لتخفيف قوام الطحينة والزبادي.

نقوم باحضار وعاء ونضع به الخبز المحمص ونقوم بوضع القليل من شوربة الدجاج.

نقوم بتقطع صدور الفراخ لقطع صغيرة.

نقوم بوضع الارز المسلوق على العيشش المبلل من شوربة الدجاج، ونرش على الارز القليل من شوربة الدجاج.

نقوم بعد ذلك بوضع الدجاج على الارز.

وبعدها نقوم بوضع صوص الزبادي والطحينة عليها.

وبعدها تزين بالقليل من المكسرات وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح لفتة دجاج خفيفة وصحية

للحصول على فتة دجاج صحية وخفيفة يرجى اتباع النصائح الاتية: