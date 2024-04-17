طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.. جديدة وغير تقليدية

تعتبر كيكة قدرة قادر بالتمر من الحلويات اللذيذة و الشهية التي لا يعرفها الكثير من الناس، حيث تستطيع ربة المنزل أن تقوم بصنعها في المنزل وتقدمها لأفراد اسرتها لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية مفيدة لكل أجزاء الجسم، كما أنها من الحلويات الصحية، وسوف نقدم خلال السطور القادمة مكونات وطريقة عمل كيكة قدرة قادر بكل سهولة ويسر وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفره في كل منزل.

مقادير كيكة قدرة قادر بالتمر

مقادير الكيكة:

2 بيضة.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

100 جرام زبدة.

نصف كوب سكر.

كوب ماء.

كوب تمر.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

لعمل الكريم كراميل يتم وضع:

علبة حليب مكثف محلى.

ثلاث بيضات.

فانيليا .

علبة حليب مبخر.

للقاع نضع كوب سكر.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالتمر

طريقة عمل هذه الوصفة كالتالي:

نقوم بغلي الماء مع التمر ويترك جانبا ثم نقوم بخفق الزبدة مع السكر الى أن يتجانس تماما.

ثم نضيف بعد ذلك الفانيليا والبيض ونضيف خليط التمر ويتم الخفق جيدا.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر على الدقيق والكربونات الصوديوم.

بعدها نضيف الدقيق ويتم الخفق جيدا بعد ذلك.

بقوم بكرملة السكر ونضعه في قاع القالب.

ونضع عليه خليط الكريم كراميل ثم يوضع عليه خليط كيكة التمر ويوضع القالب في صينية عميقة فيها ماء ساخن وتوضع في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة.

تترك في الفرن حتى يتم النضج.

نقوم بقلب الكيك على سيرفيس التقديم وتترك حتى تبرد وتقدم للاسرة بالهنا والشفا.

فوائد التمر

يحتوي البلح او التمر على الفوائد الكثيرة التي لا حصر لها فقد اثبت العلم بأنه: