أخيراً.. موعد نزول الراتب العسكري شوال 1445 وسلم رواتب العسكريين الجديد في وزارة الدفاع السعودي

بالتزامن مع دخول شهر شوال المبارك 1445ه‍، يتساءل الكثير من المواطنين العسكريين حول موعد نزول الراتب العسكري شوال 1445، حيث يتم تقاضي الراتب العاشر في هذا العام الجاري، ولذلك حددت الوزارة موعد ثابت يتم فيه صرف الرواتب، كما أعلنت عن سلم الرواتب الجديد للعسكريين في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف كل راتب حسب الدرجة الوظيفية، وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا بشكل مفصل.

موعد نزول الراتب العسكري شوال 1445

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول موعد نزول الرواتب العسكرية لشهر شوال الجاري 1445ه‍، وشهر أبريل 2024م، حيث حددت وزارة المالية في المملكة السعودية في يوم 28 من شهر أبريل 2024 موعد محدد لكي يتم توزيع الرواتب العسكرية في شهر شوال، وهو مبلغ يتم صرفه لكل العسكريين السعوديين مقابل الخدمات التي يقوموا بها، ولكن يتم صرف الراتب حسب الدرجة الوظيفة الخاصة بكل عسكري، وتعتبر هذه الفئة من أهم فئات المجتمع السعودي نظرًا لما تقدمه من خدمات، واهمها هو حماية المملكة العربية السعودية، وتقديم الاستقرار لهم.

سلم رواتب العسكريين الجديد في وزارة الدفاع السعودية 1445

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن رواتب الجنود حسب الرتبة الخاصة بهم والدرجة، وجاءت متمثلة فيما يلي:

1-الرتبة: من الدرجة الأولى.

الدرجة الراتب: 3220 ريال سعودي

2-الرتبة: من الدرجة الرابعة.

الراتب: 3480 ريال سعودي.

3- الدرجة: السادسة.

الراتب: 3870 ريال سعودي.

4-الدرجة: العاشرة.

الراتب: 4390 ريال سعودي.

5-الدرجة: الحادية عشر

الراتب: 4520 ريال سعودي.

6-الدرجة: الثالثة عشر.