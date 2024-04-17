أصابع كفتة الدجاج المشوية بكل أسرارها والكل هيحب ياكلها من إيديكي

تعتبر أصابع الكفتة عامة من الوجبات الشهية والخفيفة، كما أن كفتة الدجاج المشوي من الأطباق الهامة التي تقوم الأسرة بإعدادها على المائدة، حيث قام الكثير من الشيفات بعمل هذه الوصفة ونشر مكوناتها البسيطة والمتوفرة وطريقة تحضيرها على مواقع التواصل المختلفة ليستفيد منها معظم الأشخاص.

مقادير أصابع كفتة الدجاج المشوية

كيلو فيليه دجاج مقطع مكعبات.

اثنين حبه بصل كبير مقطع إلى أرباع.

حبة فلفل أحمر حلو مقطع إلى أرباع.

فلفل أخضر حلو مقطع إلى أرباع.

اتنين حبة متوسطة جزر مبشور.

أربع فصوص ثوم اثنين.

قرن فلفل أخضر.

150 جرام ليا مقطعة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيره كركم.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقة صغيره هيل.

ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقة صغيره كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيره بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقه صغيره شطه مجروشه.

اثنين ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب دقيق.

لترطيب الدجاج يتم وضع:

ربع معلقه صغيره ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة شطة سائلة.

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية

لكي نحضر هذه الوصفة، نتبع الخطوات التالية:

نقوم بخلط الفلفل مع البصل والثوم والجزر في الكبة ويتم تركهم للتصفيه جيدا.

نقوم بفرم صدور الدجاج مع اللية والبهارات ونضيف دبس الرمان في الكبه ونقوم بإضافة البقدونس والخضار بعد التصفيه والدقيق ويتم الخلط جيدا.

نجهز بعد ذلك مكونات الترطيب وهي معلقة الصلصة والملح والفلفل الأسود على الماء المصفى من الخضار.

نقوم بوضع اليد في ماء الترطيب و نشكل الكفتة على أسياخ ونسويها مع وضع القليل منه على الكفتة حتى يتم النضج تماما.

يتم فرد ورقيات وسلطة خضراء في طبق التقديم ونرص الكفتة فوقها ويتم تقديمها مع المخلل.

أصابع كفتة الدجاج المشوية في الفرن

مكونات هذه الوصفة هي:

أربع قطع فيليه من الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى أرباع.

نصف كوب من البقسماط.

ثلاث فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من كل من الكزبرة والشطة المجروشة وملح.

10 أعواد من البقدونس.

طريقة تحضير هذه الوصفة