نزلها على جهازك.. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة والذي يببحث عنه الكثير من اولياء الأمور، حيث إنها من أفضل قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي، لم تقدمه من برامج وأغاني أطفال تعليمية وترفيهية مناسبة لكل الأعمار، ومن خلال موقع البديل نقدم لكم تردد اقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

مع ازدياد معدلات البحث وسؤال الكثير من المشاهدين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، قامت القناة بالإعلان عنه في كافة الصفحات الرسمية الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي سوف نعرضه عليكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط تردد القناة وتثبيتها على الرسيفر

يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة وتثبيتها على جهازالرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الإعدادات من خلال جهاز التحكم (الريموت كنترول).

اختيار البحث اليدوي عن القنوات.

تحديد القمر الصناعي الذ ترغب على ضبط تردد القناة عليه سواء نايل سات أو عرب سات.

كتابة التردد الجديد وكافة بيانات القناة بشكل صحيح.

الضغط على بحث.

سوف تظهر لك القناة.

قم بإضافتها واضغط على حفظ.

برامج قناة طيور الجنة

لم تعد قناة طيور الجنة تقتصر على اغاني فقط، بل اصبحت تقدم باقة مميزة من البرامج ومن أبرزها ما يلي: