موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط الاستحقاق

التسجيل في منحة 300 دينار التي تقدمها الحكومة التونسية لمساعدة الأسر الفقيرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم من زيادة الأسعار وتدهور الحالة الاقتصادية، حيث تقدم لكل أسرة استوفت الشروط التي تشترطها الوزارة 300 دينار، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل في المنحة والشروط اللازمة للحصول عليها.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

سجل واحصل على منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

اختيار التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة نحو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، ورقم هاتف، والبريد الإلكتروني.

ارفع المستندات المطلوبة نحو بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة ميلاد، وشهادة الحالة الاجتماعية ونحوه.

بعد إدخال جميع البيانات وتحميل المستندات، تأكد من مراجعة المعلومات للتأكد من صحتها.

اضغط على زر “إرسال الطلب” أو “تقديم الطلب”.

ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك بعد إرسال طلبك، ويمكنك أيضًا متابعة حالة طلبك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الاتصال بالجهة المختصة.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

يمكنك الحصول على منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في حالة تطابق عليك الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بتونس بشكل دائم.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 180 دينار تونسي، حيث يشمل ذلك جميع مصادر الدخل.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يكون المتقدم غير من الأسر الفقيرة التي لا يمكنها القيام بمتطلباتها.

وصلنا معكم لنها مقالنا الذي بينا فيه طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس والتي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن فتح باب التقديم في المنحة.