جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024 اليوم على القمر الصناعي نايل سات

منذ انضم الإعلان عن موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك ويتساءل قطاع كبير جدا من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي عن القنوات التي سوف تقوم بنقل هذه المباراة عبر شاشتها حيث انه سوف يتم عرض هذه المباراة في استاد القاهرة الدولي ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الزمالك والاطلاع ايضا على موعد عرض المباراة مباشرة تابعوا معي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تم الاعلان عن التردد التي يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك من خلاله حيث انه يمكن العمل جميع الراغبين في مشاهدة المباراة التي سوف يتم إقامته على أرض استاد القاهرة الدولي عبر التردد الموضح في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة:11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك

تتزايد عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي عن موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك حيث انه تم الاعلان ان المباراة سوف تقام يوم الاثنين الموافق 15 ابريل لعام 2024 في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 9:00 مساء بتوقيت أبوظبي وسوف يتم اقامة هذه المباراة على ارض استاد القاهرة الدولي.