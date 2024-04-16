“هتخليك تكسب أي مهمة!!”.. شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas المجانية للهواتف والكمبيوتر مضمونة 100%

شفرات جاتا سان اندرس 2024، نقدم لكم شفرات جاتا سان اندرس 2024 2024 GTA San Andreas المجانية للهواتف والكمبيوتر خلال السطور القادمة، حيث تعد شفرات جاتا سان اندرس من الاشياء المهمة التي تمنح اللاعبين الكثير من المزايا التي تجعلهم يصلوا إلى مراحل متقدمة باللعبة بسهولة، كما تعتبر لعبة جاتا سان اندرس من ألعاب الفيديو التي تحظى بشهرة واسعة على مختلف المنصات وتعطي قدر كبير من المتعة والتسلية للاعبها بسبب التجربة المميزة التي تقدمها، واليكم قائمة شفرات جاتا سان اندرس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

والآن مع شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي هي عبارة عن اكواد بالحروف الانجليزية، وكل شفرة منهم تتيح لك الاستفادة بميزة محددة، مثل امتلاك صحة أو اقتناء أسلحة ببعض النقرات وسنوضح بعضًا منهم فيما يلي:

إصلاح السيارة والحصول على درع وصحة ومال: Hesoyam

كمية غير محدودة من الصحة: Baguvix.

مجموعة الأسلحة الأولى: Lxgiwyl.

مجموعة الأسلحة الثانية: Professionalskit.

مجموعة الأسلحة الثالثة: Uzumymw.

كمية لا نهائية من الأكسجين: Cvwkxam.

وضع الأدرينالين وزيادة النشاط: Anaseonglass.

القيادة بتمكن عالي وتحكم في المركبات: Sticklikeglue.

كم لا نهائي من الذخيرة وعدم التلقين:

الشرطة تطاردك بمستوى نجمتين: Turnuptheheat.

إصابة جسم اللاعب بالسمنة: Btcdbcb.

إلغاء مطاردة الشرطة: Turndowntheheat.

الحصول على جسم بعضلات: Buffmeup.

إصابة الجسم بالنحافة: Kvgyzqk.

مطاردة الشرطة لك بأقصى عدد نجوم: Bringition.

التخلص من مطاردة الشرطة: Aezakmi.

رفع مستوى الجاذبية لأعلى درجة: Helloladies.

زيادة مستوى الاحترام لأقصى حد: Worshipme.

رفع القدرة على التحمل للحد الأقصى: Vkypqcf.

زيادة سرعة كل الأشياء من حولك: Speeditup.

إبطاء سرعة كل الأشياء من حولك: Slowitdown.

زيادة مهارتك في استخدام كل الأسلحة: Professional killer.

وضع مكافأة مالية على رأسك وجعل الناس يهاجمونك: Bagowpg.

جعل الناس يضربون بعضهم البعض بالشارع بمضرب الغولف: Ajlqjyqy.

اجعل الناس يهاجمونك: Foooxft.

قتل شخصيتك: Goodbyecruelworld.

جعل الناس يضربون بعضهم بقذائف الصواريخ: Bgluawml.

وضع مجموعات من العصابات في أي مكان: Onlyhomiessallowed.

حفلة شاطيء بأي مكان: Lifesabeach.

تفعيل وضع النينجا في الشوارع: Ninja Town.

جعل عصابة تتحكم بمنطقة: Bifbuzz.

القفزة الخارقة: Kangaroo.

الثورة والجنون في كل مكان: StateofEmergency.

تفجير كافة السيارات: Cpktnwt.

تحويل إشارات المرور كلها إلى اللون الأخضر: Zeiivg.

جعل السيارات غير مرئية: Wheelsonlyplease.

جعل القوارب تطير: Flyinggfish.

تخفيض ازدحام السيارات: Ghosttown.

ارتداء حقيبة نفاثة: Rocketman.

شفرات لعبة GTA San Andreas

شفرات لعبة GTA San Andreas عبارة عن الرموز الخفية التي تُستخدم في كسر الحاجز الطبيعي للعب المعتاد فنجد بعد استخدامها إمكانيات مختلفة أخرى تقلل من مدى صعوبة اللعب وتجعله أيسر.

FULLCLIP والتي تتيح حزمة ذخيرة لا تنتهي.

KANGAROO قفزة خارقة.

ROCKETMAN النفاثة المندفعة.

ANOSEONGLASS وضع الأدرينالين.

BTCDBCB الجسم البدين.

BUFFMEUP الجسم العضلي.

PROFESSIONALKILLER مستوى قاتل محترف لجميع المستويات.

SPEEDITUP الحركة السريعة.

SLOWITDOWN الحركة البطيئة

GOODBYECRUELWORLD الانتحار

NINJATOWN نمط النينجا

CPKTNWT تفجير جميع السيارات

WHEELSONLYPLEASE سيارة غير مرئية

IOWDLAC سيارات سوداء

FLYINGFISH تتيح تحليق القوارب.

JCNRUAD سيارات تنفجر بسهولة.

AFSNMSMW طيران السفن.

يمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 في تخطي الكثير من المهمات والوصول غلى مستويات متقدمة في تلك اللعبة، وتعد لعبة جاتا سان اندرس واحدة من اشهر العاب الفيديو، حيث تندرج اللعبة تحت تصنيف المغامرة والاكشن وتنال اعجاب الجميع.