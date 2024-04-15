“امتحانك امتى؟؟”.. جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل الابتدائية والاعدادية والشهادات العامة في محافظة الجيزة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024، بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني يتزايد البحث عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 من قبل جميع الطلاب وأولياء الامور، حيث لم يعد يفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الترم الثاني سوى أيام معدودة لذا نجد الطلاب في تلك الفترة يكثفون من ساعات الاستذكار، وقد اعتمد محافظ الجيزة جدول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024

وقد تم اعتماد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد خلال الساعات الماضية لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة والشهادة الإعدادية، حيث ستبدأ الامتحانات في الثامن من الشهر القادم لكافة الصفوف على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع والخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع»، من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والثامن صم وضعاف سمع»، من يوم الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي العام والمهني والصم والمكفوفين، الامتحانات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الأربعاء 15 مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي «العام والمهني والصم والمكفوفين»، من الخميس الموافق 9 مايو حتى يوم الخميس 16 مايو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية «العامة، المهنية، المكفوفين، الصم»، يوم السبت الموافق 18 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو إلى يوم الأربعاء 15 مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع، من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الثاني الثانوي العام، من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 إلى يوم الخميس 23 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الثانوي العام، من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 إلى يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه، من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم الخميس 23 مايو.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2024:

السبت 18 مايو 2024

اللغة العربية والخط العربي

الاحد 19 مايو 2024

الجبر والإحصاء والتربية الدينية

الاثنين 20 مايو 2024

الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024

الهندسة والتربية الفنية

الاربعاء 22 مايو 2024

اللغة الاجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

الخميس 23 مايو 2024

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