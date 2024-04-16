“اضبطها حالا“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024.. قناة الطبيعية وعالم الحيوان بجودة HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث إنها واحدة من أفضل القنوات التي تهتم بتقديم المحتوى العلمي والثقافي المناسب لكافة أفراد الأسرة من مختلف الأعمال، وقد لاقت هذه القناة إعجابا كثيرا من قبل ملايين المشاهدين حول العالم، كما إنها تتوافر بالعديد من اللغات، وأيضًا تم بث قناة مخصصة للأطفال، ويبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة ناشيونال 2024، وسوف نقدمه لكم من خلال موقع البديل في السطور التالية فتابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

قامت القناة ببث تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، وسوق نقدمه لكم الآن لكل من يرغب في معرفته ومتابعة القناة، حيث أن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وتثبيتها على جهاز الرسيفر

بعد أن تعرفنا على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصتاعي نايل سات، سوف نتعرف معكم على طريقة وخطوات ضبط التردد الخاص بالقناة، وكيفية تثبيتها على جهاز الرسيفر، من خلال الخطوات الآتية: