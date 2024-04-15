الآن nid-moi.gov.iq رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية والاوراق المطلوبة للحجز

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، يبحث الالاف من المواطنين عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 التي تعد أحد الوثائق الضرورية لكل مواطن، حيث تكمن أهمية البطاقة الوطنية الموحدة في أنها وسيلة تعريفية في مختلف المعاملات الرسمية والحكومية وتمنح حاملها الكثير من الامتيازات، وقد أتاحت وزارة الداخلية العراقية امكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بشكل الكتروني عبر موقعها في دقائق معدودة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

والآن نقدم لكم رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية والذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة، فقط قم باتباع الخطوات التالية من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024:

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية العراقية.

قم بعمل تسجيل دخول على الموقع من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024.

قم بادخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة، وارفق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

قم بدفع رسوم إصدار البطاقة باستخدام بطاقة الائتمان، أو بطاقة الدفع الإلكتروني.

تأكد من صحة البيانات المطلوبة، ثم قم بارسال الطلب.

الاوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

أما عن الاوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 وفقا لما حددته وزارة الداخلية فهي:

صورة شهادة الجنسية العراقية (الأصلية + النسخة).

صورة حديثة للمتقدم (قياس 6×4 سم).

صورة هوية الأحوال المدنية (الأصلية + النسخة).

صورة بيان الولادة ونسخة منها.

صورة بطاقة السكن ونسخة منها.

وصل قبض بدل إصدار البطاقة بقيمة 5000 دينار.

علما بأنه يتم مراجعة الطلبات من قبل مديرية شؤون البطاقة الوطنية، وفي حال وجود أي نقص في البيانات أو المستندات، سيتم التواصل معك فورا لاستكمالها، فيما يستغرق إصدار البطاقة الوطنية الموحدة مدة تتراوح بين أسبوع أو اسبوعين عمل.

شروط حجز البطاقة الوطنية 2024

يمكنك الآن زيارة رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 حتى تتمكن من حجز البطاقة بسهولة وفقا لعدد من الشروط هي: