“ظهرت رسمي!! results.mlazemna.com“ لينك نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 في عموم محافظات العراق

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الثالث متوسط وذلك لأنها تعتبر واحدة من المراحل الأساسية في المسيرة التعليمية والتي تعمل على تحديد مصير الطالب فيما هو آت، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق منصة إلكترونية تقوم من خلالها الاستعلام عن النتيجة وذلك توفيرا لوقت وجهد الطالب وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

أوضحت الوزارة أن النتيجة لم تظهر بعد وسوف يتم رفعها على الموقع عقب الانتهاء من عملية تصحيح الدرجات على الفور، لجميع الطلاب الذين يرغبوا في الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط يرجى اتباع التعليمات الآتية:

أولا يجب على الطالب التوجه إلى الصفحة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية. ثم قم بالدخول على خيار نتائج الثالث متوسط. الخطوة التالية قم بتحديد العام الدراسي والفصل الدراسي المقيد به الطالب. يتطلب منك تحديد المحافظة التابع لها الطالب. قم بإدخال رقم جلوس الطالب أو رقم الاختبار الخاص به. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة بالفعل.

نتائج الثالث متوسط منصة ملازمنا

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالدرجات من خلال الموقع الإلكتروني ملازمنا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: