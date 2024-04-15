“استعلم وسدد في دقيقة”.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عبر منصة اور ur.gov.iq وخطوات سداد الغرامة الكترونيا

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال منصة اور للخدمات الحكومية، وقد قامت الحكومة العراقية بتوفير تلك الخدمة لكي توفر جهد ووقت على المواطنين ليتمكنوا من الاستعلام عن غرامات المرور في أي وقت على مدار اليوم، حيث تتيح للمواطنين امكانية زيارة موقع اور سواء كان من أجل الاستعلام أو تسديد الغرامات في اطار عمل الحكومة على تحويل الخدمات بين المواطنين لخدمات رقمية بهدف توفير امكانية الاستعلام عن الغرامات بسهولة وأنت في مكانك دون الذهاب إلى أي جهة.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

الالاف من المواطنين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، حيث يهتم معظم المواطنين بمعرفه غرامات المرور الخاصة بهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول إلي منصه اور الالكترونية عبر شبكة الانترنت.

ادخل على الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم بشكل صحيح.

والان قم بكتابه رمز المرور الخاص بالمستخدم.

والان يجب عليك كتابة الرقم الخاص بلوحة السيارة الذي تريد الاستعلام عنها.

قم بضغط علي زر البحث من أجل الحصول على جميع التفاصيل .

وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة عليك انتظار ظهور جميع التفاصيل الخاصة بمخالفات المرور وقيمه المبلغ المطلوب.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

وقد حددت إدارة المرور العامة قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، وهي تتمثل فيما يلي:

من يقود السيارة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول: عليه دفع غرامة قيمتها عشرة آلاف دينار عراقي.

من يخالف أمر ارتداء حزام الأمان: عليه دفع غرامة قيمتها ألفين وخمسمائة دينار عراقي.

مخالفة عدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور: عليه دفع خمسمائة دينار عراقي.

طريقة دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

ويمكنك سداد قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق من خلال زيارة منصة اور الالكترونية أيضا: