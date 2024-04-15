“شيكا سرقت لولو”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah tv على النايل سات لمشاهدة اغاني لولو ومغامراتها طول اليوم

تردد قناة وناسة الجديد 2024، يبحث الالاف من الاشخاص عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث شهد محرك البحث “جوجل” العديد من عمليات البحث حول تردد قناه وناسة 2024 فهي الأشهر بين قنوات الأطفال، حيث تميزت قناة وناسة بعرضها اغاني واناشيد الاطفال بشكل احترافي وترفيهي ايضا لتكون هي أحد أبرز وأهم وسائل التسلية لدى الاطفال في اوقات الاجازة وعلى مدار اليوم، ولذا نقدم لكم طريقة ضبط واستقبال تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يبحث معظم أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 مما يدل علي أنها القناة الأكثر شعبية بين الأطفال، فهي تعد القناة المفضلة لديهم، حيث أن القناة تبث محتوي ترفيهي امن على عقول الاطفال وتساعد على اكسابهم الكثير من الاخلاقيات الحسنة، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم تردد قناة وناسة الجديد:

التردد: 11470.

الاستقطاب :عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديدة 2024

يحرص الأباء والأمهات على ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الريسفير الخاص بهم، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

اولا قم بفتح التليفزيون وجهاز الريسفير الخاص بك.

ثم قم بضغط زر القائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

بعد ذلك اختار من القائمة كلمة التركيب الهوائي.

قم باختيار اضافة تردد قناة جديدة.

والان عليك اختيار القمر الصناعي نايل سات.

ثم قم بكتابه الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح و التردد بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “بحث”.

اغاني واناشيد قناة وناسة 2024

تشتهر قناة وناسة ببث اغاني واناشيد الاطفال بشكل مجاني و باللغة العربية، وتحرص القناة على استمرارية بثها للأغاني والاناشيد الترفيهية طول اليوم وعلى مدار الساعة، واليكم بعض الأغاني والأناشيد الشيقة التي تبثها القناة:

اغنية لولو الشطورة.

اغنية بيب بيب .

اغنية عمو الشرطي واوا.

اغنية يا شرطة حرامي.

اغنية لوليات صغار.

اغنية يا ماما في حرامي.

اغنية يا ماما في نونية.

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك بسهولة في اقل من دقيقة، في حالة تم تعطلها، وذلك من خلال ادخال التردد السابق، وبذلك يتمكن اطفالك من مشاهدة كافة اغاني لولو وميدو، ومغامرات شيكا معهم على مدار اليوم.