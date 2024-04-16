كيف يتم معرفة غرامات المرور في العراق؟ .. خطوات الاستعلام وتحديد طريقة الدفع الالكتروني

اطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية لمعرفة غرامات المرور، حيث من الممكن الاستعلام عنها بصورة سهلة وبسيطة دون الذهاب الى مكاتب والتزاحم عبر اتباع عدد من الخطوات، كما يمكن دفع الغرامة من خلال المنصة الإلكترونية ومعرفة قيمة الغرامة

قيمة غرامات المرور 2024

قواعد الإدارة العامة بتحديد قيمة المخالفات المرورية 2024، وجاءت كما يلي:

يتم فرض غرامة مبلغ 10000 دينار عراقي في حالة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول.

يتم دفع غرامة بمبلغ 2500 دينار عراقي في حاله عدم الاستخدام لحزام الأمان.

يتم دفع غرامة بمبلغ 500 دينار عراقي في حالة عدم الوقوف في الاشارة الحمراء وتجاوزها

كيفية دفع غرامات المرور بالرقم الألماني

من الممكن دفع غرامات المرور العامه بالرقم الألماني عن طريق اتباع عدد من الخطوات، وقد جاءت الخطوات على النحو الآتي:

الدخول اولا الى منصة اور.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة البيانات المطلوبة عن السيارة ومن بينهم رقم الألماني.

اختيار الطريقة المناسبة للدفع من خلال الحوار المصرفية أو البطاقة الائتمانية او الطرق الاخرى للدفع الالكتروني.

غرامات المرور 2024 بالعراق

يمكن الاستعلام عن خدمة الغرامات المرورية من خلال الرقم الالماني عن طريق إدخال المعلومات البسيطة كما يمكن سداد الغرامة المرورية في نفس الوقت و للاستعلام عن غرامات المرور يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب اولا الى منصة اور الالكترونيه.

الالكترونيه. الضغط بعد ذلك على زر غرامه.

النقر على كلمة تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور ورقم الهويه.

ضروري ادخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة ومن بينها الاسم ورقم الرخصة والنوع الخاصه بالسياره هو تاريخ اصدار السيارة.

سوف يتم استعراض جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية للسيارة على الشاشة.

يمكن سداد قيمة الغرامة بطريقة إلكترونية من خلال الضغط على خدمة السداد.

الشروط المطلوبة لسداد غرامات المرور

يمكن بكل سهولة سداد غرامات المرور الخاصة بالمركبة وذلك عن طريق الدخول على منصة أور وسداد الغرامة، ولكن هناك عدة شروط حتى تتم عملية السداد بشكل صحيح هذه الشروط هي: