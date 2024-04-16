“الطريقة الرسمية” خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC بطريقة مضمونة 100% في دقائق

تعتبر لعبة ببجي واحدة من أكثر الألعاب التي يستخدمها الملايين حول العالم، نظرا لطابع المتعة والإثارة الذي يغلب على هذه اللعبة، مما جعلها واحدة من الألعاب التي يرغب الجميع في تحميلها، ولذلك فإن طريقة شحن شدات ببجي واحدة من أهم الأمور التي يرغب مستخدمي اللعبة في معرفتها، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم افضل الطرق الآمنة التي يمكن من خلالها القيام بشحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

تعتبر أفضل طرق شحن شدات ببجي كما أنها أيضا آمنة وتحافظ على حسابك من الحظر بنسبة 100% هي طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

يمكن القيام بشحن شدات ببجي عن طريق الايدي من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي:

أولا تسجيل الدخول على الموقع الرسمي ببجي موبايل.

بعد ذلك قم بإدخال بيانات اللاعب في حسابه.

بعدها عليك تحدد كمية الشدات التي تريد شرائها.

قم أدخل رقم الايدي الخاص باللاعب.

وفي الخطوة التالية حدد طريقة الدفع من الطرق المتاحة على الموقع التي تتناسب معك.

وفي النهاية بعد الانتهاء من خطوات شحن شدات ببجي حتى يتم نقل الشدات إلى حسابك على اللعبة.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق بطاقة جوجل بلاي

تعتبر طريقة شحن شدات ببجي عن طريق بطاقة جوجل بلاي واحدة من الطرق المتبعة بكثرة أيضا من قبل الكثير من اللاعبين وتتمثل هذه الطريقة في الآتي: