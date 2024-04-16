“تنزيل ملف الأسماء pdf” الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق، ‏الرعاية الاجتماعية في العراق هي واحدة من أهم وسائل الدعم التي تساعد المواطنين في كافة الجوانب الخاصة بالحياة مثل الصحة والتعليم والكثير من الأمور الأخرى وتقدم المساعدة لجميع الأسر من محدودي الدخل المستحقين للمساعدة بالفعل ولذلك يتساءل العديد عن الاستعلام عن استحقاق الوجبة السابعة الخاصة بالرعاية الاجتماعية ويتم ذلك من خلال منصة مظلتي المسؤولة عن هذا البرنامج والمقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق

‏للاستعلام عن أسماء المستحقين للحصول على الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية يتم تطبيق الخطوات التالية:

‏في البداية لابد أن يتم الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

‏من القائمة الرئيسية يتم تحديد الرعاية الاجتماعية.

‏بعد ذلك يتم اختيار الوجبة السابعة وهي برنامج الدعم الموجود في القائمة الفرعية.

‏يتم إدخال اسم المحافظة الخاصة بالمواطن.

‏في الخانة المحددة لإدخال الرقم القومي يتم إدخاله بشكل صحيح.

‏بعد ذلك نضغط على كلمة الاستعلام.

‏سوف يتم تحميل الكشوفات الخاصة بالأسماء في صيغة بي دي أف على الجهاز بعد ذلك يمكن أن يتم البحث عن الاسم بكل سهولة.

‏الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

‏تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بناءً على برنامج الرعاية الاجتماعية المقدم لمساعدة العديد من المواطنين في كل فترة بإطلاق وجبة يتم من خلالها إعطاء مبلغ مالي لمساعدة فئة من المواطنين المحتاجين لهذه المساعدة عن طريق الحصول على مبلغ مالي قادر على سد احتياجاتهم ويتم اختيار الأشخاص بناءً على مجموعة من الشروط الموضوعة من قبل البرنامج وجميع الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط يحصلوا على هذا الدعم بشكل سريع جدًا.