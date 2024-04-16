وزارة التربية والتعليم تحدد مواعيد امتحانات نهاية العام في مصر 2024 في المراحل التعليمية المختلفة

مواعيد امتحانات نهاية العام في مصر، على الرغم من مرور شهرين فقط على دخول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ولكن من المتعارف عليه أن مدة الترم الثاني أقصر من الترم الأول ولذلك بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن المواعيد المحددة لإنتهاء العام الدراسي وبداية الامتحانات حتي يتمكن جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة من الاستعداد لهذه الامتحانات ومعرفة موعد الانتهاء من كافة الامتحانات حتي يحصولوا على الأجازة الصيفية التي ينتظرها الجميع.

مواعيد امتحانات نهاية العام في مصر

‏مع اقتراب انتهاء موعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بدأ التساؤل يزداد عن موعد الامتحانات في كافة المؤسسات التعليمية سواء الجامعات أو المدارس، ولكن من المحتمل وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي أن تستمر عملية الدراسة حتى نهاية شهر مايو 2024 على أن يتم البدء في عقد الامتحانات في شهر يونيو 2024 وهذا بالتحديد في جميع الجامعات بجمهورية مصر العربية حتى يتمكن الطلاب من الانتهاء من الامتحانات والحصول على الإجازة الصيفية.

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موعد امتحانات الثانوية العامة

‏أما عن امتحانات الثانوية العامة فتم تحديدها بشكل دقيق على أن تكون بدايتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك وبالتحديد يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على أن يكون بداية الجدول بالاعتماد على حل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموعة ثم بعد ذلك يأتي دور المواد المضافة للمجموعة، والتي سوف تكون بداياتها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وستكون نهاية الامتحانات يوم 20 يوليو 2024، أي أن نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتحديد لجميع المراحل الدراسية سوف تكون في يوم 30 مايو 2024.