الأوراق المطلوبة للعمل في الكويت وماهي شروط الحصول على فيزا الكويت.. اعرف التفاصيل

تشغل تكلفة الإقامة في الكويت للمصريين مساحات كبيرة من الفكرة، بخاصة بعد قرار الكويت بزيادة رسوم الدخول والخروج من أراضيها، وعزت وزارة الداخلية الكويتية قرارها، إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل القاضي بفرض رسوم 30 دولاراً على كل كويتي يدخل إلى مصر.

شروط الحصول على فيزا الكويت

للحصول على فيزا للدخول إلى الكويت عليك اتخاذ بعض الشروط:

تم تطبيق رسوم دخول على المصريين الذين يرغبون في زيارة الكويت مؤخرًا.

حجز مبدئي للطيران والفندق

جواز سفر صالح لمدة 12 شهرا

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 عامًا، وإذا كان أصغر من ذلك فيجب الحصول على موافقة من ولي الأمر.

يُوصَى بتدوين الوظيفة في جواز السفر، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُمكن كتابة المؤهلات العلمية، مُفضلةً وجود مؤهلٍ عالٍ.

يسمح للشبان الذين لم يتم تجنيدهم بالسفر قبل مغادرة المطار.

أنواع سمات الدخول لدولة الكويت

تتنوع سمات الدخول إلى الكويت إلى عدة أنواع، مثل سمات الدخول للعمل وزيارة التجارة والعائلية والحكومية والمرور والسياحة.

الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة الكويت

هناك مجموعة من الوثائق لابد من توافرها لكي تحصل على تأشيرة الكويت وهي:

طلب تأشيرة زيارة الكويت

استمارة التأمين مملوءة من قبل الكفيل

صورة من جواز سفر الزائر.

الأوراق المطلوبة للعمل في الكويت

يوجد مجموعة من الأوراق للسماح لك بالعمل داخل الكويت وهى كالاتى: