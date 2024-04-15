“خلاص اللعب بح” الآن تعرف على جميع مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة

اعتمد صباح اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 (الدور الأول) بمحافظة الجيزة، ولك وفق المقترح المعروض من الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والتي تبدأ إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل.

تعرف على مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة

حيث من المقرر أن تكون مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة على النحو التالي:-

– جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد، تنطلق الامتحانات اعتبارا من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

– الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين، تنطلق الامتحانات بداية من يوم الأربعاء 8/5/2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

– تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس الموافق 16/5/2024.

– صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع) الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

– الصف الثاني الإعدادي تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

– امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/5/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

– الصف الأول الثانوي العام تبدأ امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 وحتى الأربعاء 22/5/2024.

– الصف الثاني الثانوي العام تنطلق يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

– صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ الامتحانات بداية من يوم الأربعاء 8/5/2024 وحتى يوم الخميس 23/5/2024 وذلك نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.

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– الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع تنطلق الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 وتنتهي يوم الأربعاء 15/5/2024.

– الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 16/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 23/5/2024.

– الصف الأول الثانوي (للمكفوفين) تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 وحتى يوم الثلاثاء 14/5/2024.

– الصف الثاني الثانوي (للمكفوفين) تنطلق الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.

– بالنسبة إلى امتحانات المواد الخاصة بــ (المستوى الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية بالجيزة) والتي تنطلق يوم الأحد 21/4/2024 وتنتهي في يوم الأربعاء 24/4/2024

– امتحانات المواد الأخرى التى لا تضاف للمجموع (خارج المجموع) تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 29/4/2024 وحتى يوم الثلاثاء 30/4/2024.