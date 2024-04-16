خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وما هي الفئات المستحقة للمعاش

الاستعلام عن تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة هو واحد من أشكال الدعم المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المواطنين من محدودي الدخل وأيضًا الأشخاص الذين لا يمتلكون أي وظيفة تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة وهناك مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من هذا المعاش لابد أن تتوفر فيهم قبل عملية التقديم وقامت الجهات المسؤولة عن البرنامج بتوفير طرق الكترونية يمكن من خلالها الاستعمال عن القبول في هذا البرنامج وأيضًا لتقديم الشكاوي والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة به.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

‏يمكن لأي شخص أن يقوم بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

‏من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

‏قم بالضغط على الأيقونة المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة.

‏بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

‏قم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية الذي ينتمي إليه الشخص المستفيد.

‏اضغط على كلمة الاستعلام ليظهر أمامك كافة التفاصيل والمعلومات.

‏تقديم التظلمات في تكافل وكرامة

‏يمكن أن يتم تقديم تظلمات خاصة ببرنامج تكافل وكرامة بالطرق المختلفة:

إما من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج.

او من خلال الخط الساخن 19680.

‏ الفئات المستحقة لتكافل الكرامة

‏هناك مجموعة من الفئات المستحقة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة وهي: