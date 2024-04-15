تلفون الغلابه رجع تاني.. مواصفات هاتف ريلمي Realme c65 الجديد.. اشتريه ودلع نفسك!!

تتميز شركة ريلمي بكونها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمكنت في السنوات الأخيرة من المنافسة مع الشركات العالمية الكبرى من خلال إصداراتها المتقدمة التي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم، وتعود هذه الشعبية إلى اهتمام الشركة بتصميم هواتف تجمع بين الشكل المميز والمواصفات المتطور، وفي هذا المقال، سنقدم لكم مواصفات وسعر أحدث إصداراتها، هاتف Realme C65.

ما هي مواصفات هاتف Realme C65 الجديد؟

سنتعرف معكم على مواصفات الهاتف Realme C65 الجديدة في النقاط التالية:

يتوفر الجوال باللون الأسود والبنفسجي.

الهاتف به ميزة مقاومة الماء والغبار.

هناك إصدار من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وإصدار آخر بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت ورام بحجم 8 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملليمتر لسماعات الأذن.

هناك خاصية دعم .NFC

السماعة الخارجية له نوعها MONO.

نظام الأندرويد أندرويد 14.

حجم شاشة الهاتف 6.67 إنش وهي من نوع شاشة IPS LCD.

سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

الهاتف يوفر الشحن بواسطة .USB Type C

وزن الهاتف 185 جرام ومصنوع من البلاستيك.

يمكن للهاتف دعم تركيب بطاقة ذاكرة تصل سعتها إلى 2 تيرابايت واثنين من شرائح الجيل الرابع.

معالج Helio G85 لديه ثماني نوى، منها نواتان من نوع Cortex A75، وتردد النواة هو 2 جيجاهيرتز، ودقة تصنيع المعالج 12 نانومتر، وتحتوي وحدة المعالجة الرسومية على Mali G52.

فلاش الهاتف فلاش LED.

يوجد بصمة للتعرف على الوجه في الهاتف.

يوجد مستشعر تقارب حقيقي في الهاتف.

مميزات كاميرا هاتفRealme C65

تتميز كاميرا هاتف Realme C65بالمميزات التالية: