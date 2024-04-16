“300 دينار فوري في أيدك eservices.social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

أطلقت الحكومة التونسية منحة 300 دينار تونس والتي يتم منحها كل شهر للأسر المعوزة والفقيرة داخل الدولة والهدف من ذلك مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم من مأكل ومشرب وملبس ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

منحة 300 دينار تونس 2024

إذا كنت ترغب في التسجيل في منحة 300 دينار تونسي يرجى اتباع التعليمات الآتية:

أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس. إذا كان لديك حساب قم بالنقر على خانة تسجيل الدخول وقم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. أما في حالة لم تمتلك حساب انقر على خيار إنشاء حساب واتبع التعليمات الموضحة من أجل إنشاء حساب بنجاح. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها انقر على خيار منحة 300 دينار. يرجى ملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة وذلك من أجل التحقق من المعلومات التي تم إدخالها. أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وانتظر مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.

التقديم على منحة 300 دينار تونسي بالهاتف

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق كود هاتفي يمكنك من خلاله التسجيل في المنحة من خلال اتباع المعلومات والكود هو #1021*، ويمكنك أيضا التقديم على المنحة من خلال زيارة مكتب البريد التابع لك.

شروط التقديم على منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب بالتقديم على منحة 300 دينار تونس والشروط كالتالي: