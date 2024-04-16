“100 ألف دينار زيادة”.. “مصرف الرافدين يُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة 2024 استعلام الرواتب التقاعدية

كشفت الهيئة الوطنية للتقاعد، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتصل قيمة الزيادة المنوط صرفها لـ 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة شملت عدد كبير من المشتركين في هيئة التقاعد، بحيث يتمكنوا من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية دون أي نقص.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت الهيئة الوطنية للتقاعد، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون في بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، وفي حالة وجود إجازة يتم على الفور تعديل الموعد الجديد لعمليات الصرف سواء بالتقديم أو التأخير، هذا وأنه من المتوقع صدور مواعيد الصرف يوم 1 مايو 2024، ليتحصل عليها كافة المشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد بالزيادة الجديدة البالغها 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرف الرواتب التقاعدية من مصرف الرافدين العراقي.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري.

كذلك يُرجى القيام بإختيار الخدمة التي ترغب فيها.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

وعن معرفة الجدول الخاص برواتب المتقاعدين في دولة العراق، يُرجى اتباع الأتي:-

أن يصل راتب المتقاعد من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

وفي حالة إذا كان يتقاضى 600 ألف دينار فيكون بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

على أن يرتفع راتب المتقاعد من 800 ألف دينار عراقي إلى 900 ألف دينار عراقي.

على أن يتمكن جميع المشتركين في هيئة التقاعد من الحصول على رواتبهم عبر مصرف الرافدين والرشيد بمختلف فروعهما على مستوى دولة العراق.